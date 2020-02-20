台女辭職往新公司報到慘變失業　被告知「請的是另一人」

過年之後不少人都會趁機轉工，不過一名台灣女網民卻遇到悲慘經歷，她指日前去公司面試，後來公司打來表示聘請她，遂向舊公司辦理離職手續，想不到當她前往新公司報到時，被告知錄取的竟是另一位，令她瞬間失業。

樓主當天準時8時到公司報到，職員卻告訴她是混淆了2人，所以聘請的是另一人。（資料圖片）

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該名女網民在facebook群組「爆怨公社」發文，表示早前去某間公司面試，對方跟她說「周五下午5點前會通知」，不過隔天她沒有收到任何通知，以為沒機會了。

沒想到周一（10日），那間公司打來問「你怎麼沒來上班？」樓主先確認是哪一家公司，職員稱是「你上禮拜四有來面試」的公司，樓主表示沒有收到上班的通知，「你們又沒有通知我去上班！」職員隨即轉移話題，問她什麼時候可以上班，樓主解釋最快要17日，因為要與現在的公司辦離職手續及交接工作，他們遂約好在17日到新公司報到。

樓主說，其間公司還打電話提醒她17日早上8時報到，不料，到了當天卻出現問題。

↓↓↓ 台女跟公司職員對話全記錄 ↓↓↓

面對這樣的情況樓主完全傻眼，「有公司這樣的哦？通知人來上班通知成這樣！」因為已辭掉了之前的工作，現在新工作又沒有了，令她頓時失業，十分徬徨。

不少網民都十分同情樓主的經歷，「如果有錄音的話，去勞工局檢舉他們！」、「這...這...沒辦法向他討公道嗎？太扯了吧！」，亦有人指這種公司可能不去更好，「這種經營模式，大概也不會經營太久」、「好離譜，怎麼這樣啊」、「這種公司最好也是別去了」、「瞎爆了，還好你沒錄取，會有更好的！」