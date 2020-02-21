新冠肺炎確診病例在港持續上升，「古天樂慈善基金」昨宣布捐出130萬個外科口罩予全港18區有需要人士。基金未有公布聯絡的基層組織，但關注拾荒者組織「拾平台」昨分享一通古天樂助手的來電，得知對方非常着緊執紙皮的長者，堅持找了逾20間機構才聯絡上其平台，讓義工也讚好：「古仔一直以來都係咁有心。」

古天樂捐出130萬個口罩予有需要人士，其中包括拾荒者。（資料圖片）

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「古天樂慈善基金」表示，將陸續分批派送外科口罩至不同機構，今星期率先送出第一批共50萬個，對象以殘障及復康人士、低收入家庭、有特殊需要小朋友及其家庭，以及長者4類。

消息公布後，「拾平台」昨日在facebook專頁分享，稱日前收到一通電話，「對方傳來一陣好急促嘅聲音」，來電者正是古天樂的助手，希望安排經其平台將口罩送到拾荒者手上。帖文記錄雙方部分對話，得知古天樂非常關心街上拾紙皮的長者，可惜助手過去找了大大小小20多間社福機構，「就係冇一間專門關心拾荒者」，幸好最後助手經友人轉介，才找到「拾平台」。

↓↓↓古天樂助手與「拾平台」對話↓↓↓

「拾平台」在帖文大讚古天樂「一直以來都係咁有心」，還開玩笑說「抵你攞咤叱最受歡迎男歌手獎」。網民亦同樣讚賞古天樂「有良心」、「真心為香港人」、「好人一定要一生平安」。

「拾平台」是「關懷貧窮學校」轄下的一個組織。拾平台指出，拾荒者群體站在環保回收工業最前線，組織希望與他們同行，關注行業前景發展對他們的影響，以及群體於前線工作的處境。

（fb專頁「拾平台」）

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