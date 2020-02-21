武漢肺炎│南韓聯絡教徒追蹤疫情　新天地教會被指教拒接電話

韓國（南韓）新冠肺炎疫情近日加劇，確診病例周五（21日）大增100宗至204宗。當局最近一直追蹤疑似「超級傳播者」的新天地教會61歲女教徒所到之處，但至今仍聯絡不上約400名教徒。據韓媒報道，有教會人員以各種方式呼籲信徒與外界隔絕聯繫，做法引起網民關注，而教會則促外界停止誹謗。

新天地教會大樓，工作人員正在消毒。大廈海報正是禮拜期間教徒聚集一起的樣子。（Reuters）

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韓國當局周四（20日）表示，正調查與61歲患者密切接觸的市民，在確認與她出席相同教會集會的1001人中，有57人未成功聯絡，其後追加調查的3474名教徒，亦有344人聯繫不上。據悉61歲患者在2月16日的教會活動中，在擠滿人的禮拜堂留了2個小時，教徒盤腿席地而坐，彼此間距離極近。

有韓媒報道，新天地大邱支派公關部曾要求和慫恿教徒隱瞞曾赴集會，例如大邱疫情爆發翌日，便經KaKaoTalk通訊群組發「緊急通知」，表示「各位曾到教會的大邱教徒，請不要接聽任何電話」，又呼籲盡量不要告訴別人自己是新天地教徒，或者謊稱未曾參與集會。

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報道續指，新天地教會鑑於近期社會的抨擊和不利輿論，紛紛着教徒到不同社交平台回帖，例如YouTube和各大討論區等。對於相關指控，教會一方則強調「停止歪曲和誹謗新天地教會的行為」。

涉事的新天地教會2014年被韓國基督教監理會認定是以基督教為幌子的邪教，早年更有外媒披露該教會對信徒洗腦，要求他們離家出走、捐獻財產等，教主李萬熙自稱耶穌轉世，退教更會被恐嚇。韓國疾管中心官方新聞稿更新疫情時，直接稱新天教會為「韓國邪教」（Korean Cult）。

（노컷뉴스）