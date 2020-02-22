武漢肺炎丨乘客無戴口罩狂咳　日男怒按通話掣舉報　地鐵緊急停車

新冠肺炎（武漢肺炎）令人聞病色變，一個噴嚏或幾聲咳嗽也會引來側目。日本福岡市早前就發生一宗因地鐵乘客無戴口罩咳嗽，引起他人不滿而舉報，令列車需緊急停車的事件。事故令列車線路延誤約3分鐘，交通局職員事後亦直言從未遇過類似情況。而福岡20日正式確診一名無遊旅史的60多歲男子患上新冠肺炎，成為九州首例，疫情正式擴散至九州。

福岡地鐵周二發生因「乘客無戴口罩」而引致的列車延誤，是營運以來首次。（KBC新聞截圖）

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日本傳媒報道，周二（18日）晚上約8時，一名男乘客於福岡地鐵七隈線一列由福岡天神南站開車的列車上不斷咳嗽，由於該男乘客未有戴口罩，在近日武漢肺炎疫情影響下，引來另一男乘客注意及不滿，決定按下列車上的緊急掣通報。車長看到指示燈亮起，立刻於最近的別府站緊急停車。

列車停低後，車長及站務員請按下緊急掣的男乘客與被舉報「咳嗽而無戴口罩」的乘客一同下車了解，兩人最終在職員協助下和解，不過列車服務仍因而延誤3分鐘。

福岡交通局表示，這次是福岡地鐵營運以來，首次因「乘客無戴口罩」而觸動緊急掣並引致列車短暫停駛。有交通局職員指，過往曾有乘客因發生爭執而按下緊急掣，但今次的原因則是從來未見，「從未聽說這種情況」，估計是近日疫情令乘客們過分緊張所致。

而地鐵乘客對疫情的緊張亦不無道理，福岡市政府20日公布有一名60多歲男子確診，屬全九州首例，近期並沒有旅遊史，曾到醫院看病。

（綜合）