「露半球」性感照瘋傳家族群組　台灣最美空姐：誰把我變長輩圖？

見到長輩圖總是新細明體配蓮花圖，不少人大呻非常老套。曾參加台灣《超級星光大道2》、被封「最美空姐」林佩瑤最近於facebook上載相片，表示自己一張性感照片在家人的聊天群組瘋傳，她發現有人把自己的美照改做另類長輩圖，讓她哭笑不得。但不少網民錯重點留言，大讚她「美翻了」，又羨慕她的身材「波濤洶湧」，「已存檔謝謝」。

林佩瑤表示自己一張性感照片在家人的聊天群組瘋傳，她發現有人把其照片變另類長輩圖，讓她哭笑不得。（林佩瑤fb專頁圖片）

本來是空姐的林佩瑤於2007年參加《超級星光大道2》走紅。（林佩瑤fb專頁圖片）

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原為空姐的林佩瑤於2007年參加《超級星光大道2》走紅，後來退出演藝圈回歸本業，直到2019年才正式辭職。直到現時，她仍不時於社交媒體與粉絲分享生活趣事。

最近她於fb上載相片，稱表妹夫竟於家族聊天群組傳了一張她的自拍照，可見她穿着黑底白點低胸上衣，更露出半球，性感身材盡現。加上她的長捲髮及精緻妝容，不少網民亦大讚猶如真人版娃娃，令人看得目不轉晴。

但照片的右上角突冒出一句，「早安要記得吃早餐哦」，巨大反差令林佩瑤不禁笑稱：「到底是誰把我的照片做成長輩早安圖啦！」網民留言指已忍不住存檔，又稱第一次喜歡看長輩圖，她即回覆指：「好啦，明天早上大家有新的長輩圖可以用了。」

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林佩瑤其facebook專頁擁逾11萬粉絲，她因為參加《超級星光大道2》而被發現擁獨特歌喉，之後在台灣走紅。即使後來退出演藝事業，她亦不時於專頁大方公開自己的性感照及日常生活照，其姣好的樣貌及玲瓏浮突的身材亦成為網民關注的焦點。

上年12月，她與廚師男友成婚，現時2人合伙開設燒肉餐廳，而女方專心當妻子及老闆娘。

（綜合）