台宜蘭老伯奇異天賦畫出心中宇宙　死後老宅壁畫曝光有緣人盼保育

提到台中彩虹眷村，自會想到整條村房子七彩繽紛的彩繪壁畫。有網民近日於facebook撰文，表示台灣宜蘭有位獨居伯伯，一個人花逾10年把樓高3層的老房子內所有牆壁畫好畫滿，整幢房子都是濃濃童話風。去年中他死後屋子一直閒置，至近日其家人想把屋子出租放售入內打掃，與老伯素不相識的樓主受老伯鄰居所託，意外到屋子看到壁畫大為感動，決定聯絡相關政府部門，盼望好好保育這些畫。老伯的話在網上公開後引來大批網民熱議，讚歎其天賦無與倫比。

于先生近日於facebook撰文，表示台灣宜蘭有位獨居伯伯，一個人花逾10年把樓高3層的老房子內所有牆壁畫好畫滿。（網民于先生授權提供）

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該名姓李的獨居伯伯原本住在台灣宜蘭一幢3層大宅，6年前不幸中風，直到去年中與世長辭，終年83歲。李伯伯遺下這幢大宅，近期因家人想出租放售才入內打掃，在附近的鄰居協助下，意外地讓公眾看見李伯伯生前的動人創作。

把李伯伯畫作公諸於世的是網民于先生，他受李伯伯鄰居所託到訪大宅，拍下多張照片並上載facebook。他在帖文指出李伯伯只有小學畢業，生前花了10多年把房子從一樓畫到三樓，畫好畫滿，直至中風才被迫中止創作。伯伯的媳婦負責管理大宅，曾問他為何要畫畫，他僅拋下一句：「人生無聊」

于先生續指，當看到李伯伯的作品，當日老人家獨自在家作畫的景象彷彿活現眼前，「房子採光不佳，空間狹小，我可以想像，一個老先生趴在牆上，一筆一筆，畫出他自己的世界」。

李伯伯偶爾會寫上簡短文字，如「春夏秋冬，無聊人生」。（網民于先生授權提供）

相中可見，李伯伯的壁畫以森林童話風為主，用鮮艷奪目的顏色繪畫出花草樹木、獨特型狀的屋子、海底世界等，絕無空白處，部分繪圖更貫穿3層。伯伯偶爾會寫上簡短文字，如「春夏秋冬，無聊人生」、「站起來，有志氣，成功才自在」，猶如他的人生寫照，加上屋內陶瓷玩偶擺設，大宅彷彿成了李伯伯獨特的童話城堡。

大批網民看到畫作後讚歎不已，「太美了，這國寶啊」、「怎麼有人花了這麼長時間，一心創作自家」、「不知道他看到的風景是什麼，他的世界呈現出來的樣子很奇妙」、「家室壁畫，真了不起的藝術實踐者」。

于先生解釋，他認為這些畫值得更好的保存，故聯絡宜蘭縣政府工策會商量保育事宜，但因家屬對房子處理意見不一，表示可能過一段時間才有最終決定，「我相信因為大家的支持及鼓勵，老屋小宇宙定有面世的一天。願原力與老屋同在」。

（facebook）