武漢肺炎｜兩個韓國人常見習慣令疫情易失控？台網民親身見證係…

新冠肺炎疫情仍未受控，韓國近日的確診人數更以幾何級數上升，截至今（23日）日下午4時半，累計個案達556宗，並出現第5宗死亡病例。有台灣網民於討論區分享經歷，分析韓國人的兩個生活關鍵習慣或是令病毒快速傳播，導致疫情失控的原因之一。

韓國的新冠肺炎確診人數近日以幾何級數上升，有台灣網民分析當地人的兩個習慣或是令疫情失控的原因之一。（路透社）

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有網民於「PTT討論區」發文，認為韓國近日爆發新冠肺炎疫情的原因除了與沒有「封關」限制中國人入境外，他們的生活習慣亦有一定影響。樓主稱，有次於嘉義一超市遇到一批韓國學生棒球隊隊員逛街，指約10名男隊員如廁後，「出來時沒有人洗手」。

有網民亦指出韓國人的共食習慣容易增加交差感染的機會。（《一起吃飯吧》劇照）

事件令樓主側目，後來他到韓國旅遊時，還特意於當地的地鐵洗手間內觀察，指出釜山「男生洗手的比例約2至3成（甚至更低）」；而首爾的高鐵車站洗手間則「好一點，有7成左右」；至於首爾其他地方「大概就5成」。樓主指，韓國男生不洗手的習慣令他們容易將病菌帶進身體而不自知，「連最容易洗手除菌的場合都被忽略了，摸到哪吃到哪怎麼會不生病」。

帖文引起網民共鳴，不少人指到韓國旅遊時亦發現相關情況，「我去年12月去也有發現，還跟我旅伴討論，覺得超噁」、「真的，還看過大號的走出來，直接走出廁所」、「我到首爾觀察，差不多80%不洗的」、「我以為是他們很愛吐痰，結果是沒洗手」。

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另外，有網民亦指出韓國人的共食習慣容易令口沬交差傳播，增加病菌傳播的機會，「韓國沒有公筷母匙觀念，這個更嚴重」、「好像韓國人吃東西時，吃朋友口水無所謂」、「大家用自己湯匙撈湯的習慣也很噁」。

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