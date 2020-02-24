武漢肺炎丨不想上班又想出糧　超市員工謊稱妻女染病累同事被隔離

經過了一個「史上最長的新年假期」之後，內地公司都陸續開始復工。蘇州一名超市員工卻於開工前向僱主報稱女兒感染了新型冠狀病毒肺炎，超市只好要求他自行隔離延遲復工，又安排曾與他接觸的同事全部隔離。後來警員上門檢查時，才戳破該超市職員原來只因不想上班又不想被扣工資而說謊，最終他被處以行政拘留10日。

內地一名於超市上班的男子為了不想上班而謊稱妻女確診新冠肺炎，企圖以家居隔離的理由達到「不上班又有錢」的結果。（示意圖，非當事人）

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內地傳媒報道，在蘇州一超市上班的張姓男子於11日收到妻子電話，指女兒發燒，他擔心之下立即向主管請假回家，幸好女兒很快好轉康復。忙於照顧家人的張男當時感到非常疲累，想到翌日又要上班便覺得心煩意亂，忽發其想：「怎麼才能不上班還不被扣工資呢？」

張男靈機一動，想到如果女兒被確診為新冠肺炎，自己就要強制隔離，變相不用上班了。於是翌日他便打電話給主管，謊稱女兒已確診新冠肺炎，已在醫院隔離治療，主管聞言立即要求他留在家自行隔離，並安排超市內曾與張男接觸的員工回家自行隔離，避免交叉感染。

得知情況後，蘇州市工業園區民警和社區人員上門核查，當時張男仍叫妻子報稱自己和女兒被醫院查出患上新冠肺炎。不過，當警方深入調查後發現，張男一家近期並未去過湖北，也沒接觸過其他有可能感染的人士，結果病毒篩檢亦發現，他們全家都沒有感染病毒。

警方調查後發現，張男一家近期並未去過湖北，也沒接觸過其他有可能感染的人士，結果病毒篩檢亦發現，他們全家都沒有感染病毒。（網上圖片）

張男的僱主事後向政府申報事件，民警遂到張男的家了解，當時張男再叫妻子謊稱自己亦已確診，令政府人員大為緊張。後來警員發現，張男與家人沒有到過湖北，亦無接觸過其他潛在感染者，經過病毒篩查後，揭發他們一家均沒有感染新冠肺炎。

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警員將張男拘捕，帶回派出所進一步調查，眼見謊言被揭穿，張男只好承認，自己是為了能在家隔離，不用上班又能正常拿工資才說謊。張男最終因虛構家屬確診感染新冠肺炎，導致多名超市同事須居家觀察，擾亂超市經營秩序，被蘇州工業園區警方處以行政拘留10日。當局事後亦提醒，疫情期間造謠傳謠最高可被判監7年。

不少網民都批評男子的行為，「這種謊言也敢編，有病」、「進了監獄，丟了工作，得不償失」，亦有人指男子得償所願，「以後可以不用上班了」。