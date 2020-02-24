武漢肺炎丨派專機接鑽石公主號19人返台　華航機長廣播感動網民

停泊於日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪爆發新冠肺炎（武漢肺炎），確認感染的船員和乘客至少有691人。大批乘客於船上隔離兩周後，陸續經不同途徑返回居住地，其中船上19名病毒檢驗呈陰性的台籍乘客及3名醫護人員上周五（21日）亦乘搭中華航空返回台灣。 華航於航班安全返台後，在facebook專頁上載了一段「機長廣播」，承諾將與全世界一同渡過疫情，並稱「We will all be fine.（我們都會好好的）」，短短26秒的影片感動不少網民。

中華航空上周五（21日）派出CI7551號包機，到日本接載19名鑽石公主號台籍遊客以及3名醫護人員返台，旅客抵台後即被送往醫院檢疫。（中央社）

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中華航空上周五（21日）派出CI7551號包機，到日本接載19名鑽石公主號台籍遊客以及3名醫護人員返台，所有乘客抵達機場後由救護車送往醫院檢疫，檢測結果呈陰性的旅客將被安排到當地的檢疫所進行14天隔離。

華航於包機安全返回台灣後，22日凌晨在facebook專頁貼出一段26秒長的機長廣播，標題為「We fly , we fight. We will all be fine（我們飛行、我們抗疫。我們都會好好的）」。片段中機長向旅客表示將持續飛行，與全世界一起渡過疫情，期望所有旅客也做好防疫工作，「準備一同降落在美好的明天」。

華航於包機安全返回台灣後，在facebook專頁貼出一段26秒長的機長廣播為乘客打氣，獲網民大讚超感動。（中華航空fb截圖）

帖文中同時寫道：「每一次出發，都是希望；每一次回家，都是感動。」華航指已「為疫情做好萬全準備，讓每一位旅客與機組人員安心返家」，並加上「困難時刻讓我們攜手努力」、「感謝所有防疫團隊」、「華航人的使命感」及「歡迎回家」的標籤。

機長廣播全文： 各位旅客您好，這是來自機長的廣播，我們預計會持續飛行，與全世界一同渡過疫情，請您做好防疫工作，準備一同降落在美好的明天，中華航空感謝各位的搭乘。

短短26秒的廣播感動不少台灣網民，紛紛留言感謝每位緊守崗位的機組人員，「感謝全體航空公司機組人員的自願付出，將停留在日本的台灣人接回家，特來留言鼓勵與致敬」、「那廣播溫馨的聲音聽了好感動」、「辛苦了，謝謝你們願意承擔這重責大任」、「從這次的疫情，看出了臺灣人的堅韌精神和人情味，臺灣好棒」。

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