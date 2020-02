武漢肺炎丨派專機接鑽石公主號19人返台　華航機長廣播感動網民

停泊於日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪爆發新冠肺炎(武漢肺炎),確認感染的船員和乘客至少有691人。大批乘客於船上隔離兩周後,陸續經不同途徑返回居住地,其中船上19名病毒檢驗呈陰性的台籍乘客及3名醫護人員上周五(21日)亦乘搭中華航空返回台灣。 華航於航班安全返台後,在facebook專頁上載了一段「機長廣播」,承諾將與全世界一同渡過疫情,並稱「We will all be fine.(我們都會好好的)」,短短26秒的影片感動不少網民。

中華航空上周五(21日)派出CI7551號包機,到日本接載19名鑽石公主號台籍遊客以及3名醫護人員返台,旅客抵台後即被送往醫院檢疫。(中央社)

中華航空上周五(21日)派出CI7551號包機,到日本接載19名鑽石公主號台籍遊客以及3名醫護人員返台,所有乘客抵達機場後由救護車送往醫院檢疫,檢測結果呈陰性的旅客將被安排到當地的檢疫所進行14天隔離。

華航於包機安全返回台灣後,22日凌晨在facebook專頁貼出一段26秒長的機長廣播,標題為「We fly , we fight. We will all be fine(我們飛行、我們抗疫。我們都會好好的)」。片段中機長向旅客表示將持續飛行,與全世界一起渡過疫情,期望所有旅客也做好防疫工作,「準備一同降落在美好的明天」。

華航於包機安全返回台灣後,在facebook專頁貼出一段26秒長的機長廣播為乘客打氣,獲網民大讚超感動。(中華航空fb截圖)

帖文中同時寫道:「每一次出發,都是希望;每一次回家,都是感動。」華航指已「為疫情做好萬全準備,讓每一位旅客與機組人員安心返家」,並加上「困難時刻讓我們攜手努力」、「感謝所有防疫團隊」、「華航人的使命感」及「歡迎回家」的標籤。

機長廣播全文: 各位旅客您好,這是來自機長的廣播,我們預計會持續飛行,與全世界一同渡過疫情,請您做好防疫工作,準備一同降落在美好的明天,中華航空感謝各位的搭乘。

短短26秒的廣播感動不少台灣網民,紛紛留言感謝每位緊守崗位的機組人員,「感謝全體航空公司機組人員的自願付出,將停留在日本的台灣人接回家,特來留言鼓勵與致敬」、「那廣播溫馨的聲音聽了好感動」、「辛苦了,謝謝你們願意承擔這重責大任」、「從這次的疫情,看出了臺灣人的堅韌精神和人情味,臺灣好棒」。

