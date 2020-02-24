武漢肺炎｜派貨摸門釘　送貨員出招幫屋主防賊　被讚細心又醒目

近日人人足不出戶，除了在家工作，連購物也改於網上完成，避免外出增加感染機會。有網民日前分享網購趣事，稱網購送貨時剛好不在家，送貨哥仔得知無人收貨，遂於包裹紙箱上寫上一句話，「恐嚇」旁人勿偷別人財物。網民回家後看到對方的妙招忍不住拍照分享，大讚送貨員超醒目。

有網民分享送貨員貼心代將網購包裹放於家門外，更以醒目一招阻止他人偷包裹。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該網民日前於facebook群組「淘寶開心share」發文，稱一向有網購習慣，故與送貨「哥哥仔」早己相熟。早前送貨時她剛好不在家無人收貨，送貨哥仔得知後便代為將包裹放於門前，並於紙盒上寫上「偷者必中肺炎」。

相中可見，送貨哥仔於紙盒寫上「恐嚇」字句後，將包裹整齊放於大門鐵閘旁邊，而盒上可見他曾寫上「武」字又再刪去，似乎曾想寫下「武漢肺炎」。樓主回家看到這一幕即爆笑，同時大讚送貨員非常聰明，「好彩佢出手嚇到啲人驚，無人敢偷」。

送貨哥仔於紙盒寫上「偷者必中肺炎」，在今時今日疫情肆虐的環境的確充滿威力。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

相片引起熱議，不少網民指很多送貨員都非常貼心，不但會代為放好包裹，部分更會拍照作證明，「下次你見到送貨哥哥要多謝佢，寫咗字先無人敢郁」、「這個快遞小哥哥有責任心」。

亦有網民集思廣益，討論疫情限定防止被偷包裹的對策，「應該寫從武漢寄來的，無人行埋去」、「寫產地武漢，生人勿近」、「又或者寫需隔離人士物資，會唔會驚啲」、「應該寫從湖北寄來肯定無人敢攞」。

+ 23 + 22 + 21