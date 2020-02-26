裝修設計｜青衣青泰苑554呎3房實例　28萬打造木元素風格光源充足

文：裝修佬 有沒有想過一個五百呎的居屋單位可以加入自己喜歡的木元素？今天天生裝修佬跟大家去看一個由戶主親自設計的單位。

↓↓↓ 木元素風格青衣青泰苑554呎3房實例精華節錄 ↓↓↓

+ 20 + 19 + 18

由於戶主夫婦都喜歡木色傢俱，所以屋內大部分傢俱都會採用木元素及運用白主做主調，目的是想單位光源充足一點，這就是單位設計的大方向，最後的效果就是一個比較簡約的風格。

戶主最滿意就是廚房及浴室的設計，因為想參考之前美國讀書時的廚房，所以在這部分都花了不少心思。而當中最特別就是廚房有一個木天花，因為戶主夫婦不是經常煮食，所以不用考慮使用情況。

浴室使用趟摺門，節省空間之餘亦都可以配合設計風格。（裝修佬截圖）

而單位亦有改造與原則變得不一樣，原則就是一條走廊，中間有兩道門，一邊去浴室，另一邊去廚房。因為考慮到有小朋友，想大門位置需要較多空間。所以特意將大門位置的間隔改造，將原有牆身拆掉，重新做間隔，令廚房變成開放式空間。而浴室方面，因為想採光度高一點，因此用盡原則所有窗戶位置打造浴室。

讀者如有查詢，歡迎向「裝修佬」fb留言或私訊，裝修佬將會繼續撰文解答大家疑問：https://www.facebook.com/hkdecoman/

同場加映#更多裝修知識。（香港01製圖）

↓↓↓ 5點玻璃膠注意事項 ↓↓↓

↓↓↓ 教你完美鑽窿上螺絲 ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

作者facebook專頁：https://www.facebook.com/hkdecoman/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）