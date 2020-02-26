武漢肺炎│女子疑曾接觸患者　怕傳染家人離家出走　10天後成浮屍

新型冠狀病毒肺炎令社會人心惶惶，市民稍有不適不應胡思亂想，宜尋求醫生協助。較早前，四川德陽有人廣貼尋人啟事，稱一名女子擔心自己受感染，深怕會傳染給家人，於本月12日凌晨離家出走。10日後，消防員於一座橋下的水道發現其遺體。死者丈夫稱，由於妻子思疑自己曾接觸確診患者，即使醫院證實她無事，她仍堅信自己中招，家人如何安撫都無用。專家提醒，社會現時有極少數人出現「疑病狀態」，在家人無法處理的情況下，要馬上找專家協助。

早前有人貼出尋人啟事，聲稱一名婦人因擔心中武漢肺炎傳染家人而離家出走。（紅星新聞圖片）

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較早前，德陽市有人貼出尋人啟事，稱一女子擔心受感染，會再傳給家人，於2月12日凌晨3時離家出走；家人報警後沒有消息，附上她當日衣着希望市民幫忙留意。可惜至本月22日，女子離家出走10天後，她的遺體被發現在河道上。

58歲的死者劉女生前和丈夫在北光市場經營雜貨店，丈夫唐先生稱，妻子早前從微信及鄰居處得悉，有一名確診患者可能曾到過北光市場購物。因為經營商店，劉女擔心曾接觸過患者，家人開解不果，讓她到醫院檢查。2月11日，醫生發現她不論血液、肺部CT掃瞄等一切正常，沒有任何病徵，惟劉女士仍覺得自己中招。

疫情影響下，人人都擔心自己接觸過患者，劉女很怕自己中招會傳給家人。12日凌晨3時，劉女說「悶得慌，想出去走走」，稱20分鐘就回來，唐先生覺得出門走走可改善心情，也沒阻止，沒料到這是兩夫妻最後一次見面。兩小時後，劉女還未回家，家人隨即報警。

警方調查發現，劉女最後一次出現在監控畫面的時間是2月12日凌晨，地點為德陽市區淮河路，之後不見蹤影。相隔9日仍然沒有劉女音訊，德陽山地救援隊隊員之後加入搜查，發現劉女12日清晨5時走上黃河路大橋，走至橋的中段便從監控鏡頭消失，她消失的地點剛好是鏡頭盲區。

到了22日早上，救援人員到大橋搜查，判斷她可以跳河輕生，消防接報前來打撈，決定提起閘門排水，只排了10多秒就發現疑似遺體。為提防病毒感染，消防員穿齊防護裝備才將遺體運到岸邊，確認是失蹤10天的劉女。

德陽應對疫情應急指揮部心理干預工作組專家組組長劉平稱，社會有極少數人存在「疑病狀態」，他們會堅信自己感染了新冠肺炎，即使醫生證實沒有中招，這些人仍認為自己受感染，怕面對身邊人，對生活絕望。他建議出現這狀態的

市民要正確認識新冠肺炎，防護措施充足就不需過度恐懼，家人要阻止他看負面消息，多讓他看「治療出院」等正面個案，同時可轉移他的注意力到生活及學習上。萬一到醫院檢查後，仍是覺得自自己中招，應馬上找心理專家協助。

（綜合）

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