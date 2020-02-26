2歲男童衝前送愛的抱抱　外賣員剛喪女感溫暖：像女兒還在一樣

一個單純的擁抱，沒想到可成為最溫暖的安慰。美國一位媽媽近日在網絡上傳一段可愛的生活片段，只見當天外賣員送完餐準備離開時，2歲兒子突然衝出去要求跟外賣員擁抱一下，超萌舉動融化不少網民。不過事件還有後續故事，外賣員其後透露自己剛經歷喪女之痛，小男孩的舉動讓他份外溫暖。

↓↓↓ 2歲男童向外賣員討抱抱全過程 ↓↓↓

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住在美國加州的媽媽雪莉（Lindsey Sheely）在facebook分享家門外閉路電視拍攝到的影片，指在本月16日晚上，他們訂了外賣Pizza，當外賣員送完餐，準備離開時，2歲兒子突然衝到門外，向外賣員張開雙手「討抱抱」，對方見男童充滿熱情，亦願意彎身擁抱他，場面有趣又溫馨。雪莉還說，兒子本來還想獻上一吻。

影片引起網民熱議，更意外傳回事件中外賣員瑞安（Ryan Catterson）的耳中。原來在前一個星期，瑞安與前妻同住的16歲女兒才剛剛離世，經歷喪女之痛的他，沒想到突然在工作期間獲得這「愛的抱抱」，因而被男童融化，「對我來說很有意義，就像女兒還在這裏一樣。」。

仍在經歷喪女之痛的Ryan，沒想到在工作期間獲得這「愛的抱抱」，因而被男童融化。（fb「Ryan Catterson」圖片）

事件同樣感動網民，有人知道瑞安的家庭情況後，在網上發起眾籌動，希望為瑞安籌一點殮葬費，讓他好好地送女兒一程。

（abc 6）