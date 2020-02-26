武漢肺炎丨防疫宅家中　微博網民發起手工涼皮大賽　賣點係夠煩？

「其實唔難」是騙人的說話，有時下手才知道中伏。因應新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情，內地多個城市封城，官方亦不鼓勵市民隨便出門，餐廳全關下，令許多人廚藝大躍進，有人在微博發起「#朋友圈手工涼皮大賽」，成為微博熱話，紛紛「代表」自己的家鄉參賽，不過涼皮（港人多叫粉皮）一點都不易做，結果反而令「#涼皮失敗大賽」上了熱搜，出現一團團不明物。不過亦有不少網民仗義教學，教網民做簡易版，繼續宅在家中有事做，日子更易過。

因應武漢肺炎疫情減少外出，宅在家中的微博網民發起手工涼皮大賽。（微博圖片）

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內地多個城市封城抗疫，買餸難、出街食難，聚眾還可能被捕！結果迫得不少人躲在家中修練廚藝，還可節省貴重的口罩。網民整天做菜，卻離奇地一起做涼皮，出現「手工涼皮大賽」，網民完成涼皮後在帖文加上籍貫，代表家鄉出戰。

有內媒分析，大家不約而同做涼皮，除了麵食是中國人主食外，更大原因是這菜式耗時間，一做就半天，如果依足傳統「洗麵」，水都要換6、7盆，另一方面，涼皮只需要蒸，不需要很多工具，材料只需麵粉，基本上人人都能做。

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不過材料愈簡單的菜愈難做，網民大多失敗兩三次才完成，結果反令「涼皮失敗大賽」上了熱搜，一次完成簡直是光宗耀祖。失敗者多數是敗在「洗麵」過程，結果令麵團變成麥皮，麵筋搓出牛筋，涼皮變捏碎的旺旺米餅。有人家中沒有攤涼皮用的鐵鍋，改用鐵盤，甚至拿走圓形餅罐蒸涼皮，內地女星張含韻都在微博參賽。

其實傳統涼皮做法麻煩，洗麵工序難度高，要分離出麵水和麵筋難以一次成功，故有人在微博教網民做免洗的簡易版，但為了證明自己，多數人還是選傳統方法製作。

傳統做法：

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簡易做法（不會有麵筋）：

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