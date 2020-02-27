【新冠肺炎】病毒比警察還可怕？　小偷被捕連喊3次：我要戴口罩

問一個小偷怕受感染新型冠狀毒還是被捕，他會如何選擇？COVID-19（俗稱武漢肺炎）肆虐內地多個省市，部分手停口停的不正當行業最近也「復工」，內地傳媒報道，一名男子被發現走入商場餐廳盜竊被斷正，民警到場將他拘捕時，他沒有逃走，竟突然高聲求情，「我要戴口罩！等一下！戴口罩！」，還說了3遍，搞到民警忍不住狂笑。網民看到消息後嘆道，「上海防疫安全措施宣傳到位」，令一班小偷都有「防疫覺悟」。

上海一名男子戴着一個奇怪頭套爆格，被當地民警發現。（微博影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

肺炎疫情令許多行業停工，包括了小偷，因為商家們無生意可做。內媒報道，2月11日發生了一宗有趣案件，當晚一名男子走入商場的餐廳偷竊，被閉路電視拍個正着的情況下，他在鏡頭下慢慢戴上懷舊的露眼紙頭套款式，其實就是隨便找個紙袋在眼鼻位置挖了個孔，然後四處張望，結果被值班人員發現。

晚上10時許，上海市公安局長寧分局華陽路派出所接報，派民警到商場在各樓層搜查，及翻看店舖閉路電視，尋找小偷逃走路線。至凌晨時分，民警在商場周邊草叢發現小偷躲了起來，上前拘捕時小偷未有逃走。正當民警大喝叫他出來時，小偷說的第一句竟然是要戴口戴，而且重要得要說3次，「我要戴口罩！戴口罩！等一下！口罩！」，警察忍不住發出魔性笑聲。

目前，這名穆姓疑犯因涉嫌盜竊罪被刑事拘留，他直認用工具撬開收銀台偷竊，還承認案發前兩日在另外兩家店偷竊，全案仍然在查。

網民看完事件後沒罵這名小偷，反而稱他是「有防疫覺悟的小偷」，笑稱他在這環境下還去「工作」，更遵守防疫措施，「知道人多地方必須戴口罩」，更同情他停業這麼久，一定十分饑餓。不過有人潑冷水，就其實他只是想擋臉。

（綜合）