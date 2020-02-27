新冠肺炎｜韓國啟用Drive-thru檢測病毒　掛號到採樣只需10分鐘

新型冠狀病毒（武漢肺炎）在全球多國蔓延，各地忙於為懷疑患者進行病毒測試；在全球確診人數第二高的韓國近日開始採用「車道（Drive-thru）檢測」，所需時間大減至10分鐘，引起國內外網民熱議。

韓國有診所近日啟用「車道（Drive-thru）檢測」，所需時間大減至10分鐘。圖為世宗市一間診所設立的檢站。（Twitter「saturdayarena」圖片）

韓國2月27日上午宣布新增334宗確診個案，全國累計1595宗，大邱和慶北地區佔1338宗。面對疫情迅速擴散，世宗特別自治市一間診所周三（26日）起啟用「車道檢測」，檢測站僅由帳蓬臨時搭建，市民毋須下車便能接受檢查，有如平日買咖啡或快餐般簡單。

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據韓國保健局介紹，從掛號、與醫護人員面談、量體溫到採集鼻口樣本，整個過程只需10分鐘。在此之前，世宗市每檢查完一名懷疑患者，均必須消毒整間診療室，故檢測過程需時30分鐘以上，部分診所更因聚集大批懷疑患者，令等待時間延長到6個小時以上，並有交叉感染的風險，車道檢測則可節省時間，同時減低醫療人員的防護服及口罩消耗。

除了世宗市，大邱南區的嶺大醫院和京畿道高陽市，最近也設立車道檢測，以加快追蹤病患和切斷傳播鏈，高陽市的檢測站將持續到下月11日。對此，不少韓國網民支持相關做法，「以為是買星巴克，想不到原來是檢測新冠病毒」、「怎會這麼快就想出這方法」；一名駐首爾的BBC女記者也在Twitter驚訝表示，「真是聰明的方法，而且設施這麼快就落成」。

（綜合）

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