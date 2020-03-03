【新冠肺炎】飲食業急自救　將軍澳食肆出動易拉架屏風陣

新型冠狀病毒肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）在港確診人數持續上升，市民為怕被傳染都不敢外出用膳，飲食業叫苦連天要諗計自救。繼早前茶餐廳用膠板分隔卡位後，茶樓金公館近日也在將軍澳分店排出「易拉架屏風陣」，獲食客好評，「大家都話安心咗」。

有網民拍到有食肆排出易拉架屏風陣，務求令顧客食得更安心。（將軍澳街坊經濟圈）

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有網民在facebook群組分享照片，顯示金公館將軍澳分店，在每張桌子之間 以易拉架分隔，把原本冇遮冇掩的大廳變成一個個小隔間。

有網民大讚這個方法有創意， 有人則認為要做就徹底一點，打橫分隔以外最好打直也放上屏風，那就食得更安心。

金公館發言人回覆香港01查詢時表示，因應現時本港疫情，雖然外賣生意有所增加，但對整體生意仍有影響，管理層研究後想出易拉架屏風的方法，「 主要都係想保障客人安全，防止飛沫四散，為客人提供多一重保障。」她指昨日在將軍澳分店開始試行，暫時食客都反應正面，認為食得更安心，不排除有關措施稍後會拓展至其他分店。

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