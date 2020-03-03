【新冠肺炎】飲食業急自救　將軍澳食肆出動易拉架屏風陣

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

新型冠狀病毒肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）在港確診人數持續上升，市民為怕被傳染都不敢外出用膳，飲食業叫苦連天要諗計自救。繼早前茶餐廳用膠板分隔卡位後，茶樓金公館近日也在將軍澳分店排出「易拉架屏風陣」，獲食客好評，「大家都話安心咗」。

有網民拍到有食肆排出易拉架屏風陣，務求令顧客食得更安心。（將軍澳街坊經濟圈）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民在facebook群組分享照片，顯示金公館將軍澳分店，在每張桌子之間 以易拉架分隔，把原本冇遮冇掩的大廳變成一個個小隔間。

有網民大讚這個方法有創意， 有人則認為要做就徹底一點，打橫分隔以外最好打直也放上屏風，那就食得更安心。

新冠肺炎｜日本商店洗手間廁紙失竊率急增　店家一招連環鎖即KO
【新冠肺炎】台foodpanda外賣員懶得送餐上樓　竟對住細路女咁做
新冠肺炎│與確診者相隔16秒上巴士　無戴口罩男子坐正斜後方中招
【新冠肺炎】美國邊個州先失控？ 網友一面倒估加州　原因係……

金公館發言人回覆香港01查詢時表示，因應現時本港疫情，雖然外賣生意有所增加，但對整體生意仍有影響，管理層研究後想出易拉架屏風的方法，「 主要都係想保障客人安全，防止飛沫四散，為客人提供多一重保障。」她指昨日在將軍澳分店開始試行，暫時食客都反應正面，認為食得更安心，不排除有關措施稍後會拓展至其他分店。

同場加映：易藏病毒陰濕位

+17
+16
+15
立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。