疑港男法國酒店內猝死　惹感染新冠肺炎疑雲　同團30人禁止離開

新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延，新型冠狀病毒在不同地方都引來恐慌，在法國勃艮第地區（Burgundy region）的一間酒店，一名香港男子突然猝死，雖然未有證實他死於新型冠狀病毒，但當地衛生部門已封鎖酒店，與男子同團的30人，亦被勒令留在酒店內。

該酒店是在博訥市（Beaune）宜必思酒店，男子於當地時間周三（26日）凌晨突然死亡。（Google map圖片）

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該酒店是在博訥市（Beaune）宜必思酒店（Ibis Beaune Center Hotel），男子於當地時間周三（26日）凌晨突然死亡。為安全起見，當局為他進行新型冠狀病毒測試，證實死者沒有染病。

男子所屬的旅行團同團30人本於周三早上前往巴黎，但被勒令留在旅館內，其他未與男子接觸的旅客則被允許離開。

博訥市政廳表示，死者有心臟病，相信他是因此致死。（資料圖片）

博訥市政廳表示，死者有心臟病，相信他是因此致死，採取的樣本證明他不是新冠病毒的患者，他也顯然沒有與該病毒相似的症狀。現時所有預防措施均已解除，同團的旅客亦已離開酒店。