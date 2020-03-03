K3功課250字文章介紹日本浮世繪大師　家長斥瘋狂：小三都搞唔掂

不少家長都慨嘆，今時今日孩子的功課根本是用來玩家長的。網上瘋傳一間幼稚園的工作紙，雖聲稱是K3功課，惟近250字文章簡介日本著名浮世繪畫家及其作品，難度高得令人咋舌。不少家長看後都高呼太瘋狂，直指不少幼稚園功課與學生能力根本不成正比，「啲功課係畀家長做㗎！」

網上瘋傳幼稚園工作紙，雖聲稱是K3功課，惟卻十分高難度，引起家長關注。（網上圖片）

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網上流傳一間幼稚園停課期間提供給學生的中文功課，列出約250字文章，文中介紹日本著名浮世繪畫家葛飾北齋，還選了畫家其中一幅浮世繪作品進行深入賞析，最後列出5條問題，讓學生寫上或圈出答案。

有爸媽級網民看到這張工作紙都認為太誇張，「幼稚園？香港教育，快人萬步！」、「反正最後都係老豆老母做！」、「出得幾好，家長學到嘢！」，有人認為太離地，「有邊個K3生可以讀出畫家個名先」，有家長聲稱找來自己初小的子女看過也認不了所有字。

網民對於呢張高難度工作紙有讚有彈，各有說法。

+ 7 + 6 + 5

不過也有另一批家長覺得沒有問題，反指能拓寬孩子的視野，又指文後問答其實很簡單，如是親子共讀功課，也是一種親子分享，「雖然深啲，但係學呢啲有藝術作品，總好過一些無聊抄寫」。

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