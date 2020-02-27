新冠肺炎丨出動柴犬教隔離資訊仲未夠　台政府奇招引網民瘋傳帖文

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情持續肆虐，各國政府都嚴陣以待，推出不同措施防疫。台灣衛生福利部早前於facebook發文，講解居家隔離的注意事項，不但出動超可愛柴犬「總柴」吸睛，並提供不同語言版本方便網民，專頁「小編」更於文中加入「彩蛋」，獲網民激讚及乖乖分享帖文。

台灣衛生福利部於fb專頁上載文宣講解防疫資訊，出動可愛柴犬吸睛獲網民大讚。（台灣衛生福利部fb圖片）

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台灣衛生及福利部於facebook專頁發文講解防疫資訊，提醒民眾「居家隔離、居家檢疫」的注意事項以及違反相關措施的罰則。圖片以可愛的「總柴」身分說道「雖然想見你，但你正在居家隔離/檢疫」，交代與居家隔離同住的人應如何保護自己。

狗語版文宣獲網民大讚，不但可愛吸睛，亦能帶出重點內容。（台灣衛生福利部fb圖片）

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除了中英文版本，衛福部更細心提供多種語言的「總柴提醒」，明言希望網民廣傳給身邊的親朋好友，不少人見到總柴的可愛樣子都紛紛按下「share」鍵。為了答謝聽話網民，專頁「小編」其後更偷偷加入「狗語版」彩蛋，內容全部以「汪汪」語寫成，重點則用紅色中文字表達，如「汪汪汪，盡量配戴口罩」、「汪出現不適症狀，汪汪立刻通知」等等，明言只為「博君一笑」，呼籲網民分享圖片，非常「識玩」。

不少網民大讚小編高招，不但以可愛柴犬吸引眼球，更以狗語版文宣「呃share」，笑指彩蛋是「提供給聽不懂人話的人」、「衛福部完全被柴柴統治了」、「家人都在念狗語版」。亦有網民要求小編增加喵喵版本，威脅稱「主子會生氣啦」、「不可以忘記喵星人」、「其他動物也在排隊」。

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