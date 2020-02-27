【新冠肺炎】口罩KF94炒高8倍　韓國網民轟：中國人一箱箱買走了

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情在韓國繼續擴散，當局周三（26日）起全面禁止口罩銷售商外銷至4月30日，生產商出口量則不得超過每日產量10%。不少韓國網民近日在討論區發文，狠斥國內口罩都被遊韓的中國人一箱箱地帶走，導致目前口罩炒價高企、供不應求的情況，有人更不禁慨嘆：「唉…也為我們國家想想吧。」

韓國多個討論區有帖文上傳在仁川機場拍攝的照片，批評當大邱人要一大早在超市外大排長龍的同時，中國人卻帶着多箱口罩離境。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

最近韓國口罩內需大增，當地統計廳周四（27日）表示，一個KF94口罩的網上售價超過4000韓圜（約26元港元），較疫情前增加6至8倍。部分韓國網購網頁，更有商人以約18.7萬韓圜（約1198港元），出售一盒25個的KF94口罩。

雖韓國政府最新推出限制口罩外銷的措施，但被不少韓國網民批評太遲及仍然不足，並指KF94等較高防護的口罩早已被中國遊客搶購。韓國大型討論區「the qoo」日前有帖文上傳大邱市民在超市排隊買口罩，以及聲稱同日仁川機場情況的照片，批評當大邱人要一大早在超市外大排長龍之際，中國人卻帶着多箱口罩離境，引起熱議。

部分網民批評搶口罩的人未考慮當地人自身需要，早已買走大量口罩，令國內工生產商存貨大減，「唉…也為我們國家想想吧」、「之前都給中國人買走了，都一箱兩箱送走了」、「店家賣給出價高的中國人，這要怎樣阻止？」，有人亦困惑，市面一罩難求，中國人何以成功買到大批口罩，不少人說道：「工廠寧願給違約金，都把口罩賣給中國客戶了」、「中國人現在直接去工廠，用現金買口罩」。

【大邱排隊買口罩】韓國連鎖超市emart在大邱慶北地區出售141萬個KF94口罩，多間分店大排長龍。（Twitter「GRtQLtVhyCEUzM2」）

+ 12 + 11 + 10

不但痛斥遊客，網上對政府過去管制不力亦罵聲一片，直斥「連那個（帶口罩出境）都擋不住的話，政府為什麽還要存在呢？」，促當局先滿足國內需求，進一步限制口罩外流。韓國網民又翻出不少舊帳，例如總統文在寅月初曾決定向中國捐200萬個口罩，大邱市長權泳臻也曾捐出近兩萬個口罩到武漢，同樣遭網民「鬧爆」。

（綜合）

↓↓↓ 同場加映：韓國防疫失敗5大原因 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4