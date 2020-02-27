李居明倡重播《龍珠》抗疫　Viu抽水話有得睇　網民：香港靠晒你

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在港確診人數持續上升，玄學家李居明早前在節目稱如果香港電視台重播《龍珠》，有助緩解新型冠狀病毒疫情，又估計疫情可望在4月8日平息。早前李居明加持口罩大法引起網民熱議，重播《龍珠》的建議再次掀起討論。Viu下午也發帖，提醒觀眾現時上Viu就有得免費睇《龍珠超》，引來網民爆笑留言:「香港靠你了!」Viu這個帖文也獲李居明即時轉發，並表達感謝！

李居明拍攝抗疫專輯，從開運、飲食、口罩加持等不同方面教市民抗疫。（片段截圖）

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李居明師傅最近因應就在YouTube分享一系列對抗肺炎的影片，開場白「全民抗疫，義不容辭」播出後，李居明隨即分享不同抗疫大法，昨日第八集談到了抗疫飲食，今日最新分享第九集，更首播其防疫主題曲《忍者九字切》。

據李居明預測，疫情可望於4月8日平息，到夏天完全消失，對市民而言如靈驗絕對是好消息，不過他特別提醒大家未來一個月不可掉以輕心，尤其是驚蟞（3月5日）前後，傳統曆法是蛇蟲鼠蟻出巢，故一定要加倍小心，慎防雞隻染病導致雞瘟出現，否則必會加劇疫情。

李居明師傅口罩加持法：

+ 7 + 6 + 5

在李居明眾多抗疫大法中，最讓網民記憶深刻的是其口罩加持法，以及重播《龍珠》助抗疫等兩項超爆建議。其中「口罩加持法」，李居明指首先要將口罩對外部分用劍指寫四蹤五橫，再同時叫「臨兵鬥者皆陣列在前」，師傅親自示範，最後教大家用手指彈指對着口罩叫「啌啌啌」。

此片一出即引起網民興趣，劍指加持一事網民不論是否相信也模仿一番，男觀眾尤其興奮，不過亦有網民質疑在未用的口罩摸來摸去不夠衛生，信不信由你大家各自衡量好了。

抗疫的關鍵，原來是《龍珠》主角悟空？（《龍珠》劇照）

另一個李居明提出後令網民原地爆炸的抗疫建議，則是重播《龍珠》助抗疫。看過《龍珠》的人不少，但想到播《龍珠》抗疫，相信只有李居明師傅了，他早前指今年是火毒之年，加上二黑病符飛臨南方，代表「火毒」加會「病符」毒上加毒，剛好現時這場場瘟疫是「火熔金」，會傷及肺部。

他又指中國民間重視孫悟空，因馬騮代表新金，不怕火毒火燒，而《龍珠》原本是參考中國名作《西遊記》而創作出主角「悟空」；玄學上亦用「龍」及「牛」來散熱、散火毒，李居明因而提出播出《龍珠》，可能有助抗疫。

是否真的有效暫難分辨，不過網民反應超級熱烈，瘋狂分享有關建議，及後Viu在官方fb發帖抽水，稱聽聞到有關建議了，笑言「係真唔係真，真係無從稽考，但小編剩係知，其實唔使電視台播啦，上Viu就即刻有得免費睇《龍珠超》」，這個抽水Po連李居明師傅也被驚動，他即時在其fb專頁「潮爆開運王」轉發並表達感謝。

網民笑爆即時留言：「真係播龍珠」、「香港靠晒你」，又大讚小編「使唔使抽咁快？」、「啲關公快到」，反應十分熱烈。對於播《龍珠》助抗疫一事，《香港01》正聯絡李居明了解更多，暫時未獲回覆。