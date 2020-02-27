【有洋蔥】詐騙電話自稱親父　台女狂問候近況擊退　結尾令人心酸

接到詐騙電話，通常直接掛線就算。台灣一名女網民表示接到詐騙電話，對方竟自稱是她爸爸，讓她一時忍不住跟對方聊天起來，並多番問侯，「爸你在那邊還好嗎？」對方初時耐心回答，但樓主喋喋不休令騙徒非常不好意思，最後對方更道歉掛線，背後樓主和爸爸的故事也讓不少網民鼻酸。

女網民接到詐騙電話，聽完不禁落淚。（示意圖／資料圖片）

該名女網民在facebook群組「爆怨公社」發文，表示午休的時候接到詐騙電話，對方像中年男子，有點中國口音，她心想「武漢肺炎的情況下還在詐騙，好勤勉啊」。想不到，對方一開頭就說「妹妹啊，我是爸啊」，樓主就通常接到詐騙電話都會鬧一下對方，「但對方一說是我爸我就當機了」。之後，樓主開始和「爸爸」展開對話。

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台女和「爸爸」的對話↓↓↓

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一番對話後，樓主最後說「媽媽前陣子幫你燒的衣服有收到嗎？你要穿暖一點啊」。騙徒驚覺樓主的爸爸原來已經離世了，尷尬地就「對不起、對不起」然後就掛了電話。

掛斷電話後，樓主當場「在公司開始小小掉眼淚」，樓主指爸爸已經過世兩年，「他走後一年，很黏他的狗也走了，前陣子才幫他燒了一波衣服，好傷心噢 」，樓主非常想念父親，「如果你是真的該有多好。真的很希望這通是我爸打的。真的想知道你好不好。要記得回家看看哦爸」。

不少網民被帖子打動，紛紛留言「真的是洋蔥，加了好幾顆洋蔥」、「怎麼突然好感傷的感覺」、「鼻頭酸了一下」、「詐騙到一半突然溫馨又感傷」，亦有失去爸爸的網民也有樓主的想法，「我爸離開3、4年了，我最難過的是，叫阿爸的時候，再也沒有人會回應我了⋯」、「覺得難過，我也好想我爸」。