預算案2020｜政府派錢講明會用「轉數快」　你未有？即睇點登記

財政司司長陳茂波於財政預算案2020中提出，向18歲或以上永久居民派發1萬港元，只要於2021年3月31日前年滿18歲的永久居民即可。創科局局長楊偉雄出席節目時主動提到，申請人如果使用網上銀行會比實體銀行更快收錢，更點名會用「轉數快」，你申請咗「轉數快」未？未就即刻來學學點登記。

陳茂波公布新一份財政預算案，宣布全民派1萬元。（張浩維攝）

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轉數快由香港金融管理局（金管局）於2018年9月推出，讓市民安全便捷在進行跨銀行轉帳而不需收費，也不用特地裝指定的App。市民選擇以電話號碼或電郵地址來登記，日後可在相關銀行的網頁或App中的轉數快頁面進行過數或收款，使用時收款和付款者不用知道雙方的銀行戶口號碼，只要輸入登記時的電話號碼或電郵地址、快速支付系統識別碼、掃描收款人的QR code等，即可轉賬及付款。

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