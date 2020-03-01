新冠肺炎｜盤點9款本地生產口罩　一文睇清規格、產量、推出日期

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1. HK Mask
發起人／團體：K Kwong及Nanofiber
口罩種類：口罩本身為布套，可更換濾芯，布料達醫療級ASTM Level 1
生產數目：每月生產至少200萬塊濾芯
推出日期：料3月中可大量生產
售價：每塊濾芯不高於2元
2. 維特健靈
發起人／團體：維特健靈與百達洋行合作
口罩種類：4層設計，中間使用納米纖維網（Nanofiber），並加入殺菌物質，料可達（ASTM）F2100 Level 1級別，即BFE 大過95%
生產數目：現有物料可生產300萬個
推出日期：料3月中推出
售價：是次計劃只會捐贈或以成本價出售，不牟利
3. 口罩工場
發起人／團體：工聯會
口罩種類：規格與懲教署CSI相同，即BFE及PFE大過95%
生產數目：現使用半自動機器可月產10萬，料3月底全自動機器運抵後可達日產10萬
推出日期：約3月初完成品質檢測後，將先向有需要人士同長者、長期病患者、前線工友送贈口罩
售價：疫情過後再考慮是否以商業形或營運
4. 口罩工廠 Mask Factory
發起人／團體：唐先生及數位電影業同行
口罩種類：5款規格，包括P99、B95、B99、V99、B95
生產數目：日產7期，24小時運作日產可超10萬
推出日期：2月25日起官網註冊會員，料3月初發售
售價：視乎規格，每個約為1至2元
5. 草本抗菌口罩
發起人／團體：尚芳保健有限公司
口罩種類：草本抗菌口罩
生產數目：最多可日產10萬，惟現時物料不足
推出日期：2月底開始網上發售
售價：／
尚芳保健有限公司早於2013年與浸大中醫藥學院，合作研發草本抗菌口罩，更於香港、中國及歐美等地註冊專利。(楊榮飛攝)
6. HKTVmall 口罩
發起人／團體：香港電視 HKTVmall
口罩種類：3層布料口罩
生產數目：現有物料可生產超過100萬個
推出日期：3月初開始生產
售價：／
7. 新世界
發起人／團體：新世界
口罩種類：將預留產能生產兒童口罩
生產數目：日產20萬
推出日期：料4月開始生產
售價：免費贈送給有需要人士
新世界亦將自設生產線生產口罩。（資料圖片）
8. SOSo Mask
發起人／團體：香港家庭教育學院
口罩種類：正交機構驗證，三層過濾，中間布料BFE級別達99%
生產數目：最終可達每周70至80萬個
推出日期：下周起每周捐出15萬個口罩給創新辦及林正財分發給有需要人士
售價：每個約2元對外配售供應給醫護人員、有需要非牟利機構，亦會透過區議會供應基層市民
9. 可重用口罩
發起人／團體：鍾國斌與紡織及製衣業界
口罩種類：防菌，以清水及梘液清洗可用重60次，未必抵擋新型冠狀病毒但會比市面上的口罩質素好
生產數目：估計最後可達每日2萬個
推出日期： 料3月可以推出
售價：約100元，首批會送給弱勢社群及長者
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