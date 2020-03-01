新冠肺炎｜盤點9款本地生產口罩　一文睇清規格、產量、推出日期

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1. HK Mask

發起人／團體：K Kwong及Nanofiber

口罩種類：口罩本身為布套，可更換濾芯，布料達醫療級ASTM Level 1

生產數目：每月生產至少200萬塊濾芯

推出日期：料3月中可大量生產

售價：每塊濾芯不高於2元

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2. 維特健靈

發起人／團體：維特健靈與百達洋行合作

口罩種類：4層設計，中間使用納米纖維網（Nanofiber），並加入殺菌物質，料可達（ASTM）F2100 Level 1級別，即BFE 大過95%

生產數目：現有物料可生產300萬個

推出日期：料3月中推出

售價：是次計劃只會捐贈或以成本價出售，不牟利

3. 口罩工場

發起人／團體：工聯會

口罩種類：規格與懲教署CSI相同，即BFE及PFE大過95%

生產數目：現使用半自動機器可月產10萬，料3月底全自動機器運抵後可達日產10萬

推出日期：約3月初完成品質檢測後，將先向有需要人士同長者、長期病患者、前線工友送贈口罩

售價：疫情過後再考慮是否以商業形或營運

4. 口罩工廠 Mask Factory

發起人／團體：唐先生及數位電影業同行

口罩種類：5款規格，包括P99、B95、B99、V99、B95

生產數目：日產7期，24小時運作日產可超10萬

推出日期：2月25日起官網註冊會員，料3月初發售

售價：視乎規格，每個約為1至2元

5. 草本抗菌口罩

發起人／團體：尚芳保健有限公司

口罩種類：草本抗菌口罩

生產數目：最多可日產10萬，惟現時物料不足

推出日期：2月底開始網上發售

售價：／

尚芳保健有限公司早於2013年與浸大中醫藥學院，合作研發草本抗菌口罩，更於香港、中國及歐美等地註冊專利。(楊榮飛攝)

6. HKTVmall 口罩

發起人／團體：香港電視 HKTVmall

口罩種類：3層布料口罩

生產數目：現有物料可生產超過100萬個

推出日期：3月初開始生產

售價：／

7. 新世界

發起人／團體：新世界

口罩種類：將預留產能生產兒童口罩

生產數目：日產20萬

推出日期：料4月開始生產

售價：免費贈送給有需要人士

新世界亦將自設生產線生產口罩。（資料圖片）

8. SOSo Mask

發起人／團體：香港家庭教育學院

口罩種類：正交機構驗證，三層過濾，中間布料BFE級別達99%

生產數目：最終可達每周70至80萬個

推出日期：下周起每周捐出15萬個口罩給創新辦及林正財分發給有需要人士

售價：每個約2元對外配售供應給醫護人員、有需要非牟利機構，亦會透過區議會供應基層市民

9. 可重用口罩

發起人／團體：鍾國斌與紡織及製衣業界

口罩種類：防菌，以清水及梘液清洗可用重60次，未必抵擋新型冠狀病毒但會比市面上的口罩質素好

生產數目：估計最後可達每日2萬個

推出日期： 料3月可以推出

售價：約100元，首批會送給弱勢社群及長者

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