新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）肺炎疫情持續擴散，意大利、英國等歐洲地區亦出現確診個案，至周四德國確診個案增至至少26宗，政府警告疫情可能大流行。有德國網民為了準備應付疫情，日前在網上大曬自己的防疫物資及裝備，令一眾網民大開眼界。他分享的相片中除了有口罩、保護衣、手套、消毒液等，更有大量食物及飲用枝裝水，連利器如刀、鋸、斧頭亦有，網民紛紛表示超誇張，笑稱樓主的準備如應付世界末日一樣。

網民驚訝的是，樓主的防疫裝備幾乎達到醫療級，除了外科口罩及藥物，更有全套保護衣、豬嘴、眼罩，甚至防護頭套，網民笑稱樓主應百毒不侵。（「4chan」討論區圖片）

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該網民近日於外國匿名討論區「4chan」分享所買的防疫物資及裝備，因為種類及數量繁多，猶如小商店一樣，結果引起大批網民關注。相中可見他把所有東西放置得井井有條，一排排食物罐頭、零食、樽裝水當然少不了，另外更有大量消毒藥水、濕紙巾、廁紙等，就連煮食用的卡式石油氣爐及卡式石油氣罐都有存貨，份量足夠數個月使用。

令網民驚訝的是，樓主的防疫裝備幾乎達到醫療級，除了外科口罩及藥物，更有全套保護衣、豬嘴、眼罩，甚至防護頭套，網民笑稱樓主應百毒不侵，戲稱可防幅射。有眼利的網民更發現，心思細密的樓主連利器亦準備好，如刀、鋸、斧頭等，非常誇張。

該網民近日於外國匿名討論區「4chan」分享所買的防疫物資及裝備，因為種類及數量繁多，猶如小商店一樣，結果引起大批網民關注。（「4chan」討論區圖片）

不少網民錯重點大讚樓主的收納能力，所有物件放得非常整齊。部分網民更稱樓主未雨綢繆，事前有所戒備亦是好事，但有網民稱樓主做法只是引人注目，指責他囤貨，做法太誇張。不過亦有網民坦言，歐洲爆發只是遲早之事，惟希望新冠肺炎盡快消失，大家重過正常生活。

（「4chan」討論區）