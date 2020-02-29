【煲劇防疫】Netflix奇幻新劇《魔鑰傳》　Hallea Jones索爆登場

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，許多港人寧願留在家中煲劇，Netflix上的劇集可能看了不少，大熱劇集《Stranger Things》（怪奇物語）、《Sex Education》（性愛自修室）、《Narcos》（毒梟）、《The Umbrella Academy》（雨傘學院）、《You》（安眠書店），總有一部睇過，而近來最新話題作《Locke & Key》（魔鑰傳）走魔幻風，但要追一套劇總要搵下理由，其中一個強力理由，叫Hallea Jones。

Hallea Jones在《Locke & Key》（魔鑰傳）中飾演Eden Hawkins一角。（《Locke & Key》劇照）

Hallea Jones在《Locke & Key》（魔鑰傳）中不時穿小背心，IG上都有不少性感福利照。（「halleajones」IG圖片）

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放心，無劇透、無雷！《Locke & Key》原本是一部美國漫畫，故事就講主角在父親被殺後，和弟妹搬回老家古宅，在大宅找到不同鑰匙，從而獲得神秘力量，而且每一條的力量都不同，之後就當然有壞人想搶，可能吸引到對魔幻事故有興趣的人。

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Hallea Jones出場的畫面令人分外留神。（《Locke & Key》劇照）

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而Hallea Jones喺劇入面飾演八婆角色、主角家庭的同學Eden Hawkins，時不時穿緊身牛仔褲小背心。Jones來自加拿大多倫多，生於演藝世家，自己既是演員、音樂人、模特兒，讀書時已踏足舞台，現年只得22歲。這個年紀外表基本上「大定」，外貌唔會出現突變，之後歲數加上去只會多幾分女人味，現在開始認識時間剛剛好。

而她在IG上不時放上彈結他自彈自唱的影片，毫不介意露出素顏，但更多的還是美照，充滿少女味，當中不乏性感照，算是多個煲劇原因。