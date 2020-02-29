新冠肺炎丨網店代購口罩慘被瘋狂棄單　fb吐苦水熱心網民極速掃清

「2盒，thx！」，新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）肆虐初期，市面口罩出現缺貨情況，不少有心人為大家從世界各地搜羅口罩，整個facebook都充斥訂貨留言。不過隨口罩供應量漸增，網上開始出現棄單潮，有代購專頁表示，曾收到700多個「2盒thx」留言，但有貨時卻只得雙位數字的回覆認購，無奈表示「投降」。當網民知道網店被棄單後，紛紛留言幫手要貨，短短4小時已經全部賣出，一句「仲有我哋支持你」令事情瞬間變得非常有愛。

有網店早前為先留言預購的客人代訂日本口罩，不料卻遭棄單，店主公布事件後，口罩極速被網民掃清。（fb專頁「Loft_as_雜貨代購」圖片）

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fb專頁「Loft as 雜貨代購」周四（27日）發文，指早前幫客人撲回來的口罩已到貨，並將以成本價售賣，最初出post曾有700多個留言認購，不過後來有貨通知留言者時，「我哋send咗過500個訊息，回覆要嘅只有xx個」，不少人都棄單了事。

店主指，最初出post曾有700多人認購口罩，不過後來有貨通知留言者時，卻只獲數十人回覆。（fb專頁「Loft_as_雜貨代購」圖片）

店主見狀感到非常無奈，直言「我投降了」，改為將口罩公開發售，呼籲有需要客人再次留言認購，「諗清楚真係需要先好2 pls」。不少人得知棄單事件都替店主感不值，紛紛按需要留言，更為店主打氣，「仲有我哋支持你」。短短4小時內，所有口罩便「All hold」全被預訂，原本棄單的慘事靠網民合力改變結果，吐苦水的認購帖文瞬間充滿人情味。

（fb專頁「Loft as 雜貨代購」）

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