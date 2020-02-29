新冠肺炎丨杭州患者康復後遺曝光：肺受損、無法蹲下只能跳1cm

俗稱武漢肺炎的新冠肺炎（COVID-19）至今仍未受控，多國每日均有新增感染個案，雖然有病人已康復出院，惟有人治癒後卻面臨嚴重後遺症。杭州首例確診患者本月中康復出院後再接受14日隔離，他完成醫學觀察後受訪時表示，新冠肺炎令其肺部嚴重受損，無法蹲下或長時間步行，跳起時亦只能離地1厘米，將會在身體狀況許可下做運動鍛鍊。

杭州首例確診患者本月中康復出院，不過其身體元氣大傷，因肺部受損而未能蹲下或長時間步行。（澎湃新聞圖片）

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居於杭州的黃姓男子上月中到武漢出差，回家前於華南海鮮市場附近一個火車站上車，返家後即發燒及全身無力，到醫院檢測後證實「中招」，成為杭州首名確診者。隔離治療近一個月後，黃男終在本月中出院，再轉到隔離點接受為期14日的醫學觀察。

康復後終於「重獲自由」的黃男返家後受訪，表示雖然成功擊退新冠肺炎，惟身體亦元氣大傷，肺部更是嚴重受損，以致很多平時輕易做到的動作亦要重新練習才能做到，「我沒法下蹲，也不能長時間走路，起跳只能跳一厘米。長時間走路的話，腿部很酸，很悶」。

因身體尚未恢復未能工作，黃男決定多在家隔離數天，於空閒時間按身體狀況做運動，希望慢慢鍛鍊返回之前的狀態。他憶述，入院治療加上隔離的日子一共24日，直言「從來沒有一個人待過這麼長時間」，故完成隔離後即緊緊擁抱到來接他的妻子。

大病初癒的第一件事，黃也沒有別的願望，只想與太太一起煮飯，「在醫院裏，我吃的都是低鹽低脂的菜，就覺得自己燒的這一頓特別好吃了」。他說，待身體再好一點後，首先想做的就是回老家看看1歲半的兒子，並指會趁這段休養的時間，定時走路或做原地踏步，擴胸或壓腿弓步等有氧運動鍛鍊體魄。

回想入院治療的日子，他大部分時間都在床上平躺休息，偶爾用電話看最新的疫情消息，或跟家人朋友聊聊天。他說獨自隔離治療時亦有感到焦慮不安，幸獲醫護人員細心照顧，醫院更安排了心理醫生跟進他的情況，令他漸漸放心。為了答謝一眾醫護人員，黃男出院後特意撰寫感謝信，感謝他們走在「疫戰」的最前線，「或許我永遠都不會知道你們的長相，但是你們有一個共同的名字—白衣天使」。

（澎湃新聞）