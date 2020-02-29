【閏年】4年一度2月29　壽星點計歲數？　你不可不知的閏年5件事

2020是閏年，今日是4年才出現一次的2月29日，對於這特別的一日，一般人關心的都是壽星如何計算歲數，或是究竟閏年從何來？原來閏年並非「亂咁加多日」，背後牽涉數千年的曆法計算，即睇以下你不可不知的閏年5件事，趁這日子在親朋好友面前拋拋書包！

閏年四年一度，別看小這多出的一日，原來背後大有學問。（天文台《氣象冷知識》截圖）

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1.閏年點樣嚟？

現時世界普遍採用的格列高里曆中，平年長度為365日，不過地球圍繞太陽一周其實需時約365又四分一日，故每年多出來的四分一日便會以「四年一閏」形式加進曆法中，成為「閏日」2月29日，以彌補曆法的每年日數與地球實際公轉週期的時間差。

2.四年一閏非必然？

事實上，地球圍繞太陽一周需時約365又四分一日只是約數，嚴格計算應是365.2422日，若以「四年一閏」形式運行曆法，每400年的總日數便會較實際日數多出3日。

教宗格列高里十三世因此於1582年作出修訂：凡是可被4整除的年數就是閏年；但能被100整除而不能被400整除的就改為平年，令每年平均長365.2425日，與地球公轉一周的實際時間更相近。例如2100年雖然能被4整除，但不能被400整除，所以仍是平年。

3.2月29日生日點計歲數？

2月29出生的壽星仔女每4年才大一歲？這看似可笑的都市傳說原來也有法例解決，根據香港法例《成年歲數（有關條文）條例》第5條，「一個人如在閏年2月29日出生，則在閏年以外的其他年份，須以3月1日作為他的生日」。條例的成立是為了釐清閏日出生人士的有效年齡，避免於訂立合約及立遺產時出現年齡問題引起的誤會或爭議。

現代曆法與農曆均考慮了太陽及月亮的運行而設立。（中央氣象局數位科普網圖片）

4.為何2月特別短？

根據古羅馬曆法，一年只有10個月，每月有30或31日，由3月至12月，冬天則不計算日子，因此當時2月是最後的月份，日子也最短。至公元前46年，凱撒大帝重新整理曆法，單數月為大月有31天，雙數月則為小月有30天。

不過按照這方法，一年便會有366日，故他選擇於具有「淨化」意義、以及大多犯人被處刑的不吉利月份，即2月減去一日，再加上「四年一閏」的安排，將平年定為365日，稱之為儒略曆。

5.閏月只在農曆出現？

古人訂立農曆時，以月亮圍繞地球的運動週期作為月的長度，每月長29或30日，不過他們很快發現，單以月亮盈虧訂立曆法，無法與耕作的氣候節氣相配合，而且每年日數較實際地球公轉時間短了約11日，10年過後，月份便會接不上季節，如年頭會於秋季出現。

為了調整兩者時間差距，曆法專家於農曆中加入「閏月」，按照「19年7閏」的規則，即在每19個農曆年中加上7個閏月，彌補陰陽曆的時間差距。

（綜合）