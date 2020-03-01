新冠肺炎丨武漢前線護士許願希望國家分配男友　一張照片爆紅全國

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情仍未受控，內地各地都出現醫療人手及物資短缺的情況，長期在前線抗疫難免感到「壓力山大」，醫護們都以不同方式互相打氣。武漢方艙醫院一名30歲前線護士早前就寫下「希望疫情結束，國家給我分配一個男朋友」的心願並拍照上載，旋即獲網民瘋傳，意外爆紅。

於武漢方艙醫院前線抗疫的護士田芳芳早前拿着寫下「希望疫情結束，國家給我分配一個男朋友」的願望紙拍照，意外獲網民瘋傳爆紅。（微博圖片）

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現年30歲的田芳芳本身是湖南中醫藥研究院附屬醫院的護士，月初她加入第三批援助武漢國家中醫醫療隊到前線抗疫，當時她曾坦言：「沒關係，我是單身，我先上！」田芳芳被派到方艙醫院工作，每日除了照顧病人外，也要擔當心理輔導的角色，不時鼓勵病人「心態最重要，你們都會好的」。為了紓緩病人面對新冠肺炎的焦慮情緒，她更睇片自學「網紅舞蹈」，希望讓病人寓健身於娛樂。雖然舞蹈天份有限，根本連自己都學不會舞步，可是她也成功將病人們都逗樂了。

田芳芳的「許願照」獲網民瘋傳爆紅，她亦笑談自己的擇偶條件。（微博圖片）

上周二（25日）下班時，仍穿着「全副武裝」的田芳芳拿着寫上「希望疫情結束，國家給我分配一個男朋友」的願望紙拍下照片，逗得身邊同事及病人都開懷大笑。相片上載至網上旋即獲網民瘋傳，不少網民都鼓勵田芳芳「男友已在路上」，待疫情完結後便可過「美好生活」，而她亦笑談自己的擇偶條件：「因為我自己有1.69米，想找一個比我高一點的，還有就是人品好、性格好」。

雖然男友仍未出現，田芳芳卻獲病人認證，大讚其工作態度認真，真心對待病人，更有病人肉緊地表示要將她認作「女兒」。對於這些特別的緣分，她亦欣然接受，下班後亦不忘以社交程式關心病人，與他們聊天解悶。

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田芳芳的「願望」後來更傳至內地著名主持、曾負責交友節目《非誠勿擾》的孟非耳中，稱要為她找對象，不過她卻禮貌婉拒，直言目前「只想好好做好本職工作，做好護士該做的，幫助武漢人民一起渡過難關」。

她又笑稱「很詫異突然就全國都知道我要找對象了」，指自己最初只是與同事「跟風」拍照開個玩笑，「不想參加什麼節目，也不想成為網紅」，並希望民眾能將注意力放回抗疫工作上。

（綜合）