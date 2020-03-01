新冠肺炎｜日本上皇明仁發燒未退缺席活動　網民憂心：是中招嗎？

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，日本確診個案上升至240宗，連同早前郵輪鑽石公主號確診的705人，至今共11人死亡，41人康復出院。80多歲的日本明仁上皇近日出現發燒、喉嚨痛等感冒症狀，早前已缺席德仁天皇的生日活動，加上1月底在皇居吹上仙洞御所一度昏倒，失去意識並呼吸微弱，令外界憂慮這一連串事件是否與新冠肺炎（COVID-19）疫情有關。

明仁約於2月18日開始出現感冒症狀，包括喉嚨痛、發燒等，更有傳他持續發低燒一周未退。至今他仍在家靜養，接受治療及照顧。（資料圖片）

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日本媒體近日報道指，上皇明仁約於2月18日開始出現感冒症狀，包括喉嚨痛、發燒等，更有傳他持續低燒一周未退。消息指他至今仍在家靜養，接受治療及照顧。

上月23日是德仁天皇的60歲大壽，亦是其即位後首個生日，儘管公開舉行的生日慶祝活動因疫情而取消，明仁與上皇后美智子原本亦打算，於德仁生日正日前往東京港區的赤坂御所跟他及雅子皇后共進晚餐，不過最終明仁仍因病缺席。有消息人士更透露：「感冒情況可能比想像中更加嚴重。」

上皇明仁早前缺席德仁天皇的生日活動，加上1月底在皇居吹上仙洞御所一度昏倒，失去意識、呼吸微弱，令外界憂慮這一連串事件是否與近來延燒的新冠肺炎（COVID-19）疫情有關。（資料圖片）

明仁於1月29日曾在皇居吹上仙洞御所一度昏倒，但很快便恢復意識，隔天早上仍能照常進餐。宮內廳表示，上皇於1月30日上午在宮內廳醫院進行頭部磁力共振（MRI）檢查後，並未發現異常，惟昏倒原因不明。

一連串的事件令外界非常關注明仁的健康狀況，當地網民更討論其感冒症狀會否與新冠肺炎疫情有關，但暫時仍未有任何消息指他確診，或是疑似「中招」的情況。

部份網民得知消息祝願明仁早日康復，但有網民仍表示非常擔憂，直言如果皇室也有確診個案，即代表疫情比政府公布的情況更為嚴重，「很震驚呢，上皇可能感染了」、「聽到消息呆了，病毒的強勢難以想像」、「政府該做點甚麼吧，皇室出事就表示很嚴重呢」。

（Twitter）

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