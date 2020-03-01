【新冠肺炎】Corona啤酒撞名冠狀病毒　美國調查：38%酒客唔幫襯

在新型冠狀病毒肺炎COVID-19 （俗稱武漢肺炎）疫情影響下，一款墨西哥啤酒最近「射着也中槍」，因其品牌名稱「Corona」與冠狀病毒英文「Coronavirus」極為相似，引起不少顧客誤會。美國最近更有調查發現，高達38%受訪者表示現時不會買Corona啤酒，也有近兩成人對該款啤酒及新冠病毒的關係感到困惑。

墨西哥啤酒「Corona」因名字與冠狀病毒的英文「Coronavirus」極為相似，令不少顧客有誤會。（Unsplash_Jake_Bradley）

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紐約公關公司5W Public Relations最近在美國訪問737名啤酒飲用者，調查結果發現，有38%的受訪者稱現時在「任何情況」下都不會購買Corona啤酒；16%的人則疑惑該啤酒和新冠病毒是否有關。即使是習慣飲用Corona啤酒的人，也有14%表明不會在公眾地方買Corona啤酒。

美國有調查發現，高達38%受訪者表示現時不會買Corona啤酒。（Unsplash_Fábio_Alves）

根據市場調查機構YouGov研究，美國人最喜愛的啤酒品牌依次為健力士（Guinness）、喜力（Heineken）和Corona。「Corona」的意思本為「日冕」，即太陽大氣層最外層的光環，但隨着外媒多次使用「Coronavirus」一詞報道疫情，讓許多民眾產生負面印象，如網上對「Corona啤酒病毒（Corona beer virus）」等詞的搜尋次數大增。

Corona啤酒母公司月前曾回應指，不擔心民眾會混淆旗下啤酒和新冠病毒，相信大部分消費者知道兩者沒有關係。不過，公布是次調查的5WPR創辦人表示，Corona啤酒的銷量毫無疑問地已受新冠疫情影響。

（CBS）

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