【新冠肺炎】意國確診個案一日激增566宗　球王C朗停練「避疫」

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，意大利丙組聯賽球隊比安尼斯ASD（Pianese）早前有球員確診，成為歐洲首名受感染的職業球員，上周末與該隊比賽的祖雲達斯U23代表隊，周日（3月1日）宣佈全隊接受隔離，包括一隊在內的各級梯隊亦暫停一切訓練，連皇牌球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，C朗）也不例外。

《意大利足球》（Football Italia）報道，祖雲達斯上周六（29日）傍晚宣佈有關消息，球隊所有訓練將暫停，並下令所有U23球員必須留在家中隔離，直至3月8日。另外，意甲賽會宣布，原定在上周閉門作賽的5場聯賽，包括最矚目的國際米蘭大戰祖雲達斯，會延期至5月中舉行。

上述效力意大利丙組球會比安尼斯ASD的22歲球員，當局未有公開其姓名；他早於2月23日對祖雲達斯U23賽前，已因發燒及身體不適自行前往隔離營，醫生為他進行病毒測試，其後的檢驗也證實呈陽性反應。當地傳媒報道，病毒正在比安尼斯ASD隊內擴散，最近又新增3人確診，包括2名球員及1名球隊經理，會方已宣佈全隊接受隔離15日。

意大利周日再多566人染病，確診感染個案增至1694宗，較前一日急增五成，另再有5人不治，總死亡人數達34人，完全康復的則有83人。

意大利經濟因疫情而受到嚴重衝擊，尤其是旅遊業，經濟部長表示，內閣將在本周內通過動用36億歐元扶持企業。

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