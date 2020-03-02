新冠肺炎│與確診者相隔16秒上巴士　無戴口罩男子坐正斜後方中招

新型冠狀病毒肺炎COVID-19 （俗稱武漢肺炎）主要以飛沬和接觸傳播，並能附在物品上存活一段時間，因此只要和確診者處於同一位置，都會有一定的風險。重慶公布一宗個案，一名男子和另一名確診者前後相隔16秒乘搭同一輛公車，即使確診者有戴口罩，但在搭車過程中拉了下來，因此造成傳播。

該男子和另一名確診患者曾在1月19日早上 8 點 47 分坐上同一架巴士，他們上車的時間前後只相差16秒。圖為示意圖。（資料圖片）

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江北區疾控中心副主任醫師周海龍在重慶新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上表示，該名患者是一名65歲男性，於1月23日出現流鼻涕、乏力等症狀，1月30日到醫院就診，不過3次檢測結果都是陰性，直到2月5日透過糞便驗出新型冠狀病毒為陽性。

當局追查男子每日的活動，他發病前14天基本上無任何外出，除了每天早上8點出門乘巴士去健身，中午12點回家外，其餘時間都不再出門。另外，男子去過一次朋友聚會，但全部接觸者全部檢測後，結果都是陰性，相信不是從聚會中受感染。

個案在重慶新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上發布。（網上圖片）

最終，經過疾控中心工作人員的深入調查後發現，該男子和另一名確診患者曾在1月19日早上 8 點 47 分坐上同一架巴士，他們上車的時間前後只相差16秒。

上車後男子坐在被確診患者的斜後方，沒有戴口罩，而後來被確診的那名患者雖然戴了口罩，但中途將口罩拿了下來，由於車窗都是關閉的，因此完全符合了密切接觸的定義。

周海龍稱這是典型的巴士傳播的案例，並提醒復工的市民，坐巴士一定要戴好口罩，同時也要提醒周圍的人要戴好口罩，保護自己。在公交車上盡量少觸摸物件，下車之後盡快為雙手消毒。

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