新冠肺炎｜日本商店洗手間廁紙失竊率急增　店家一招連環鎖即KO

新型冠狀病毒肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）於全球肆虐，日本最近更出現日用品搶購潮，不少超市的廁紙及糧食等存貨全被掃清。有網民懷疑部份人搶不到廁紙，竟選擇到商店或便利店的洗手間落手偷取，令商店的卷裝廁紙失竊率急增，除貼出告示勸止行為外，更有商店鎖起廁紙，事件引起熱議。

有網民更於Twitter見到有人炫耀自己偷偷於商店洗手間來回數轉偷廁紙，相中可見其背嚢已裝滿10多卷廁紙，結果惹來不少網民鬧爆無恥，為了免費無所不用其極。（Twitter圖片）

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不少日本網民於Twitter表示，近日發現不同地區的便利店及其他商店的洗手間出現廁紙離奇失竊案。有店家指客人趁去洗手間時順手牽羊，把整卷廁紙拿走，即使商店職員頻頻補給，廁紙很快又再消失，令商店負責人非常苦惱。

有網民更於Twitter發現，有人明目張膽炫耀自己於商店洗手間來回數轉偷來的廁紙，相中可見其背嚢裝滿10多卷廁紙，惹來不少網民鬧爆無恥，為了免費無所不用其極。

有當地DJ上載相片表示，發現有商店為防止廁紙再失竊，決定把其鎖於廁紙掛架，令客人不能直接從架上整卷取出，樓主直言難以置信。（Twitter圖片）

後來有便利店決定停止開放洗手間，另外不少商店紛紛貼出告示，勸阻客人切勿以身試法偷廁紙。有當地DJ更上載相片表示，發現有商店為防止廁紙再失竊，決定把其鎖於廁紙掛架，令客人不能直接從架上整卷取出，直言相關現象難以置信。

日本搶購潮依然不斷，民眾紛紛大手掃入廁紙及糧食↓↓

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事件引起網民廣泛討論，批評偷廁紙的人在非常時期做出自私的行為影響別人，但亦有網民指若不是搶購潮，根本不會出現如此荒唐的事，又直言部份人盲搶廁紙是無知的行為，「偷東西的人固然討厭，但搶購的人更是不可理喻」、「最近整個日本亦有很多奇怪的行為啊」、「可能這些偷衛生紙的人其實就是買不到的人」。

（Twitter）