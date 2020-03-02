【一周星座運勢】雙魚小心畀人呃　天秤或因感情問題同家人有磨擦

本週重要星象：週三，金星和土星刑克，將會對金錢和情感方面帶來負面影響，你感覺自己是獨立的，同時又是孤獨的。情感方面交流減少，金錢方面可能會破財。但是周四金星將會來到金牛座，金土帶來的不良影響可能會被緩和。同時，水星將在周三逆行回水瓶座，這對我們來說是個好消息，因為水逆帶來的影響將被降低，出行延誤、電器損壞、信息滯後等問題將會好轉。週日，太陽將會和海王星在雙魚座相合，海王星代表了虛幻和謊言，雙魚座也是夢幻的星座，這段時間要注意不要被花言巧語所欺騙。

白羊座（3.21-4.19）

事業&學習：本週對於工作中的白羊座來說，是一段並不輕鬆的時期，你可能付出了很多努力，但是短期內暫時看不到回報。會想要來自領導或是同事給予自己的認同感，部分人在工作中可能會遇到某個男性長輩的幫助，推進一些合作事情的進展。需要注意自己近期的工作狀態可能有些低迷，容易不小心遇到差錯。學習中的白羊座最近的想法比較多，思維容易混亂，目標也不是很明確，可以考慮多去溫習之前的知識點，可能會在證件辦理，或是遞交手續等方面出現延遲，或是反复的情況。

愛情：對於有伴侶的白羊座來說，你可能會對感情有些不切實際的幻想，或者對方對你隱瞞了一些事情。你們最近的溝通可能會比較少，部分人容易遇到翻舊賬的可能。單身的白羊社交活動會增多，有機會認識不錯的異性，不過可能更多會保持在曖昧的狀態中，暫時不會公開。

財運&健康：本週在財務方面，你可能會開始改變自己的消費觀，之前一直大手大腳的你會開始做一些投資或儲蓄。健康方面注意牙齦出血。

金牛座（4.20-5.20）

事業&學習：對於工作中的金牛座來說，你可能會有想要離職、跳槽的打算，部分人甚至會選擇跨行業做出改變，或是會有成為自由職業的打算。你可能會與過去的同事、老友有聯繫，參加一些聚會、酒局等社交活動，有機會藉此發展新的合作機會。不過需要注意在與同事溝通的過程中，容易詞不達意的情況，需要謹言慎行，以免引起不必要的麻煩。學習中的金牛座，你的行動力和理解能力會加強，雖然你一直在感覺到比較大的學習壓力，但也不要把自己逼得太緊。

愛情：對於有伴侶的金牛座而言，最近容易因為工作或是瑣事有所爭執，不過感情也在磕磕絆絆中逐漸升溫。單身的金牛座有機會通過朋友或是自身的社交遇到新的朋友，不要輕易被對方的甜言蜜語所迷惑，或是沒有想清楚就為了脫單而脫單。

財運&健康：本週總體的財運都不錯，只是如果你想要投資某些項目，還需要了解清楚是否真的可行。

雙子座（5.21-6.21）

事業&學習：工作中的雙子最近的狀態一直比較懶散，但現在你可能會被領導委派比較重要的任務，或是要扛起某個項目的負責，凡事最好問清楚之後再開始做，不然你會發現你完成得很吃力，最終的結果卻不能讓對方滿意。對於正在求職的人來說，最近會有一些面試機會，或是入職邀請，要提前做好充足準備。在學業上，雙子座們會開始意識到之前製定的一些計劃並不可行，可以考慮根據自己的精力做出新的計劃。對於正在準備申請留學的人來說，需要加快進程，主動些去打聽消息。

愛情：對於戀愛中的雙子座來說，可能最近在工作和感情之間難以平衡，會與伴侶發生一些意見不合，但問題並不嚴重；部分人會發現對方的某個小秘密，或是對方為你製造的驚喜。對於沒有伴侶的雙子座而言，你可能會在出行途中遇到有好感的人，但並不見得有行動；也可能會開始一段異地戀或是網絡戀情。

財運&健康：在財運方面，最近有一些賺外快的機會，現金比較寬裕，不過也會有較大的購物慾望。健康方面注意鼻炎。

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巨蟹座（6.22-7.22）

事業&學習：本週對於工作中的巨蟹座而言，可能會遇到合作關係進展緩慢的情況，部分合作項目可能會終止，或是將精力放到新的合作項目上；部分人可能會需要處理財務結算方面的工作。可能會聽到一些八卦消息，不過記住自己不要太過分，防止捲入輿論中。學習中的巨蟹座最近想像力和創造力會比較豐富，能夠舉一反三地應對遇到的問題；部分人可能會對藝術等方面的課程比較感興趣，可以用閒暇時間去學習這項技能，充實生活的同時也可以培養興趣。

愛情：對於有伴侶的巨蟹座來說，可能會有翻舊賬的情況，之前一些不愉快可能會在這段時間說出來；部分人可能會遇到前任干擾，影響與現任之間的感情。單身的巨蟹座最近並不是脫單的立項時間，桃花運不是很好，自己的精力也暫時不會放到這個上面；部分人可能會與前任聯絡。

財運&健康：本週偏財運不錯，在投資方面會收到不錯的消息，不過仍要凡是盲目跟風，保持自己的理性。健康方面注意頸椎問題。

獅子座（7.23-8.22）

事業&學習：對於工作中的獅子座來說，你可能會對自己的工作並不滿意，或是不甘於現在的工作環境，有想要改變的念頭。部分人職場環境會比較壓抑，有氣沒處撒，可能會有生悶氣的情況。對於創業和尋求合作機會的人來說，會接觸到新的機會，只是在考察清楚的前提下不要急於求成。學習中的獅子們，最近的接受能力比較弱，對於有些事情的反應也有些固執，一時間很難接受別人的意見或建議。

愛情：對於有另一半的獅子座而言，感情當中比較有激情，可能會有外出旅行等方面的安排。單身的獅子座美麗會增強，有不錯的桃花運，異性緣也比較好；部分人會收到來自遠方的禮物。

財運&健康：本週在財務方面人情消費較多，可能會有隨禮的情況出現；部分人可能會跟風投資。健康方面注意牙疼、上火等。

處女座（8.23-9.22）

事業&學習：對於工作中的處女座來說，你的職場環境比較融洽，會有一些洽談合作的事宜需要你去處理，不過對方很可能會提出一些技術方面的問題，不會因為準備不充分而難以回答。部分人在溝通過程中顯得缺少邏輯，聽起來似乎並沒有什麼重點，讓對方覺得沒有誠意。對於創業的人來說，會得到家人的幫助，或是遇到貴人的提攜。目前學習中的處女座可能會有出國留學的打算，但是很可能會因為現實情況打消念頭。對於有考試的人來說，需要淡定一些，不要太急躁，不然容易因為分心影響考試。

愛情：對於戀愛中的處女座來說，很那一瞬間洞察對方的內心世界，好在你還能想著為對方製造一些浪漫。單身的處女座會有戀愛的打算，但是對喜歡的人會膽怯。如果遇到不錯的異性，不妨主動一些。

財運&健康：本週在財運方面，你可能會給父母購買禮物，部分人會有聚餐等方面的開銷。健康方面注意結膜炎。

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天秤座（9.23-10.23）

事業&學習：本週對於工作中的天秤座來說，你會很在意他人對你的看法，但有時候礙於面子又沒辦法完全解釋清楚。部分人會有辭職等放緩工作的想法，只是現在並不是一個好時機，可能會出現空檔期讓自己慌亂。對於正在處理合同、文件的人，可能會遇到反复的情況。學習中的天秤座，你可能會想要提升自己的工作競爭力，而因此去學習、報班等，只是持續力並不是很夠，最終草草了事。

愛情：對於有伴侶的天秤座來說，你們的感情進展緩慢，可能你們在朋友家人看來並不是很般配，而且不適合在這段時間訂婚或是見家長，還是需要好好磨合。對於單身的天秤座而言，可能家人一直在給你介紹異性認識，但你都沒有接受，或是很容易因為這些問題產生不愉快。

財運&健康：近期在財運方面，金錢開銷會比較大，部分人可能有投機的想法，但這段時間偏財運不夠好，能夠留下的金錢不多。健康方面注意發熱、感冒。

天蠍座（10.24-11.22）

事業&學習：對於工作中的天蠍座來說，你可能會有新的任務，貴人運也很好，但是不管做什麼都要避免衝動。部分人可能會有外出談業務的安排，需要在出行上註意安全，避免車輛刮碰，最好提前準備好資料，做詳細的出行安排。學業方面，學習中的天蠍座如果有考試的話，可能會出現發揮失常的可能，不要給自己太大壓力，勞逸結合很重要。

愛情：對於有戀人的天蠍座來說，兩個人的情緒都不太穩定，可能會翻舊賬，但又不願意去處理問題，讓雙方都不太舒服，卻也是一些無傷大雅的小事。單身的天蠍可能會有相親的安排，而且很有可能一面之緣擦出火花，親戚朋友也會覺得這是一段不錯的姻緣，但還是應該多加強了解。

財運&健康：本週在財運方面，生活開銷會比較多，工作上會有一些不可避免的社交、應酬活動導致人情消費的可能。健康方面注意血壓方面的問題。

人馬座（11.23-12.21）

◆事業&學習：對於工作中的人馬座而言，本周可能需要處理較多的工作任務，但是自己在工作方面的權威性，或是培養起來的工作能力會遭遇挑戰和質疑。部分人可能會在某種情況下失信於人，部門之間會出現很難協調的情況。學習中的人馬座近期會感到迷茫，不知道自己未來的方向去向何處。同時可能會與現在的同學關係不是很融洽，有產生不愉快的可能。

◆愛情：對於有另一半的人馬座來說，可能會在贍養父母、購房等問題上產生爭執，雙方的爭吵會比之前要多，最好能檢討一下自己。單身的人馬座多安排外出的計劃，有集體聚會就去參加，可能會有邂逅心儀對象的機會。

◆財運&健康：最近財運不是很好，之前的投資可能出現虧損；部分人會遇到朋友借錢的情況。

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山羊座（12.22-1.19）

事業&學習：對於正在工作的山羊座來說，你與同事之前的交流並不多，自己有些封閉，或是有一種單打獨鬥的感覺，只是這樣最終收效甚微，團隊合作是必不可少的。部分人會對自己的工作有新的思路和更高的期待，可能已經在計劃換工作的事情了。在學業方面，學習中的山羊們會對設計、美術創作等方面的課程感興趣，你的抽象思維可能會給你的學習帶來更多想法。對於有考試的人來說，近期的複習狀態並不是很好，容易鬆懈，也會比較貪玩，很難真正靜下心來學習。

愛情：對於有伴侶的山羊座來說，你們可能會為了子女操心，尤其在教育方面；部分人在感情上會比較低調，並沒有想要公開戀情的打算。單身的山羊近期感情機會比較好，對方也會哄你開心，讓你有了想要戀愛的想法。

財運&健康：最近正財運不錯，可以在低風險的項目上做一些投資；部分人會獲得父母或者貴人在資金上的幫助。健康方面注意頭痛。

水瓶座（1.20-2.18）

事業&學習：對於正在工作的水瓶座來說，你可能會感到較大的壓力，部分人會接到工作範圍以外的任務，或是因為積壓了很多工作讓自己感到乏累，驚奇的工作狀態並不是很好。對於從事文字類工作的人來說，這段時間會比較忙碌，或是容易遇到合約的問題。學習中的水瓶座近期可能會對提升靈性的課程感興趣，冥想、瑜伽等對對你有所幫助。

愛情：對於戀愛中的水瓶座來說，你對這段感情會有新的看法，可能是長時間的單方面付出讓你感到很疲憊，兩個人進入了平淡期。單身的水瓶終於可以脫單啦！你會對那些理解你的異性產生好感，不過你最好能夠搞清楚你是真的喜歡對方，還是只是喜歡他給你的感覺而已。

財運&健康：本週的的開支會比較多，讓自己有些難以應付，部分人可能會處理信用還款的事情。健康方面注意心臟方面的問題。

雙魚座（2.19-3.20）

事業&學習：本週在工作中，雙魚座需要處理的事情會比較多，但你的狀態並不是很好，產出效率會比較低。對於找工作的人來說，會有新機會出現，或是能收到面試邀約。你的職場環境會有所變動，比如新人的加入，或是同事的離職，你也會因此受到影響，開始思考身邊的環境是不是自己真正想要的。學習中的雙魚堅持之前的計劃就好，暫時不要製定新的計劃；部分人可能會受到關於成績方面的消息。

愛情：對於有伴侶的雙魚座來說，可能會有隱秘戀情，或是前任的干擾，對方的人設可能會在本週崩塌。對於單身的雙魚座而言，平時要好的異性好友可能暗戀你已久，可能會選擇攤牌，要做好準備，可能你還沒有從好朋友成為戀人的準備。

財運&健康：本週在財務方面，你可能會對金錢沒有一個整體的規劃，有多少錢花多少錢，可能還會買一些不實用的東西。

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