網紅自爆3年整容60次整到記性差　網民嚇親：後面恐怖過鬼片

現在整容愈趨平常，但不少人一杠上癮愈搞愈嚇人。內地一名網紅「小z娜」在微博自述13歲起的整型生涯，三年間動了60次全身麻醉手術，花上過百萬人民幣。早前她貼出整型前後的對比照，令不少網民震驚，直指她以前好看很多，「好好的人非要整成鬼」。

「小z娜」貼出整型前後的對比照，令不少網民震驚。（網上圖片）

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自稱16歲「小z娜」在微博發文，表示13歲開始整容，「眼睛光雙眼皮就做了6次、眼角5次鼻子4次、脂肪填充2次、全臉磨骨一次、面部吸脂2次、下巴假體一次、腰腹環吸大腿抽脂2次、還有嘴巴就動了3、4次」。她還列出不同療程的費用，多則20多萬人民幣，小則7萬，合共最少過百萬。

「小z娜」自稱「這三年做了不下60次的全麻整容手術，花的錢也不計其數了」，但她形容整容手術做得太多，又多次麻醉，自覺記性不太好，亦因身體不好正在休學狀態，需在家休養，但仍計劃「以後還要去英國留學」。為了變得好看她付出極多，也許效果在大眾眼中亦不如預期，但她自我感覺良好，仍稱「整容改變命運走上人生巔峰」。

「小z娜」一些圖片更展示她剛做完手術的樣子，面部浮腫，繃帶由頭頂拉到下巴固定位置。（網上圖片）

她貼出由13歲開始改頭換面的圖片記錄，可見她未整容前樣子樸素，面圓圓的，開始整容後「小z娜」眼睛愈來愈大，眼皮亦更深，鼻樑變高，面型也被削尖。一些圖片更展示她剛做完手術的樣子，面部浮腫，繃帶由頭頂拉到下巴固定位置。

「小z娜」的整容歷程引來網民熱論，不少網民直言她不整更好看，「後面越來越刺激，看鬼片都沒這個驚悚」、「後邊越來越醜，畸形審美」、「大晚上看的嚇死我了」，亦有人質疑她是修圖，「後面幾張真的給我有種p出來的感覺」。

雖然網民一片負評，但「小z娜」仍發文堅稱，「世界上本身就是審美多元化的不是嗎？我喜歡芭比娃娃的樣子，沒有說一定要通過手術去變成那樣，至少可以更接近一點」，更很喜歡自己現在的樣子，「哪怕只有一個人喜歡，哪怕那一個人是我自己，我一定會去做自己喜歡的事」。