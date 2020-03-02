【新冠肺災】新天地教主下跪露出手錶　原來由一女子贈送成焦點

韓國新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，截至周一（2日）已有4335人確診。備受外界質疑是爆發源頭的新天地教會，教主李萬熙今召開記者會時公開下跪道歉，但不少網民和媒體卻把重點放在他的手錶，認為該手錶是前總統、現已成為階下囚的朴槿惠在政時，由青瓦台以總統名義贈送。

韓國新天地教教主李萬熙3月2日在加平郡出席記者會，其間跪地道歉。（AP）

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自疫情在韓國爆發，社會輿論一直批評新天地教會拒絕交出21萬名教徒名單，教會後來提供的名單亦被指不完整。首爾市政府日前以涉嫌「殺人罪、傷害罪及違反預防傳染病相關法例」，要求調查現年88歲的李萬熙。他周一下午召開記者會，表示「我們也立即提供協助，但仍對此感到相當羞愧」，其間更下跪請求各界原諒。

韓國前總統朴槿惠因「閨密干政」一事而被判入獄。（資料圖片）

不過，記招上一個小細節卻掀起韓媒和討論區熱議，記者及網民發現李萬熙下跪時露出刻有「朴槿惠」簽名的手錶。據韓媒報道，「朴槿惠手錶」於2013年8月首次亮相，採圓形和不銹鋼設計；手錶正面印有象徵總統的鳳凰圖案徽章、韓國國花木槿花和總統簽名。手錶分有對男女裝。

自韓國前總統朴正熙後，歷屆總統均會製造刻有自己名字的「總統手錶」，由青瓦台作為紀念品贈送予受到表彰的人，與總統見過面的社會各界人士亦有機會獲贈。