新冠肺炎 |伊朗信徒仍往聖城朝聖　狂舔聖陵閘門稱：病毒不算什麼

新型冠狀病毒肺炎COVID-19 （俗稱武漢肺炎）疫情持續在世界肆虐，伊朗確診個案逾1500宗，至少66死。不過，網上流傳片段仍有朝聖者前往位於伊朗聖城庫姆（Qom）的法蒂瑪聖陵（The shrine of Hazrat Masumeh），並按傳統伸出舌頭舔內裏的大門，恐爆發交叉感染。

不同的人都向伸出舌頭舔聖陵內的大門。（youtube影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

雖然疫情嚴重，官員也呼籲民眾勿前往聖城兼疫區庫姆，但不少清真寺沒有關閉，而且仍有大批來自伊朗，巴基斯坦，伊拉克，巴林和其他國家信徒前往。網上片段可見，一名中年男子在伊朗最神聖的聖地之一法蒂瑪聖陵，向鏡頭表示不要因冠狀病毒而恐懼，因為在什葉派神社中，冠狀病毒不算什麼。之後他伸出舌頭，用力舔聖陵內的大門，反復舔了最少6次。

另一個影片亦可見一名大約7、8歲的小男孩，不斷親吻和舔一塊膠板，膠板後是金光閃閃的牆壁。

一名大約7、8歲的小男孩也不斷親吻和舔一塊膠板，膠板後是金光閃閃的牆壁。一名大約7、8歲的小男孩，不斷親吻和舔一塊膠板，膠板後是金光閃閃的牆壁。（YouTube影片截圖）

記者馬西（Masih Alinejad）稱人們以為舔和親吻聖陵可使孩子安寧入睡，簡直是愚蠢，如果這些人中有一個帶有病毒，他會把病毒傳播給許多人，她請人們關注伊朗的情況，無知和迷信危及兒童的生命。她也表示政府繼續開放聖地，「會危害伊朗及全球民眾」。