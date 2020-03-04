新冠肺炎丨內地演員組隊入工廠　捱夜一晚造4.2萬個口罩獲激讚

新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）令全球陷入緊張情緒，本港及內地部分行業近日陸續復工，惟不少娛樂事業及活動仍因疫情被迫取消。曾出演《情深深雨濛濛》及《瑯琊榜》的內地演員高鑫早前於微博透露，劇組停工後他組隊到工廠做義工，一晚製作了4.2萬個口罩，獲網民大讚是「不佔公共資源還創造資源的好演員」。

內地演員高鑫早前組隊，與10名友人一同到工廠擔任義工製造口罩，獲網民大讚。（高鑫微博圖片）

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自新冠肺炎疫情爆發以來，高鑫不時於微博分享宅在家生活的點滴，如曾在廚房翻出火鍋湯底材料，或是開玩笑說情人節出街約會比遭到欺騙感情更可怕等，獲粉絲稱讚貼地又做了好榜樣。

昨日高鑫再發文，稱劇組停工後自己「照樣捱大夜」，原來他親自組隊，與另外10名來自各行各業的朋友到工廠做義工，接替下班的工人製造口罩，「我們的目標，讓機器24小時的運轉」。

內地演員高鑫曾出演《情深深雨濛濛》及《瑯琊榜》，自新冠肺炎疫情爆發以來不時於微博分享宅在家生活的點滴。（高鑫微博圖片）

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他說，當晚從9時做到清晨5時半，從製造面料、壓繩、修剪毛邊至質檢裝盒統統也有份，眾人一夜就造了4.2萬個口罩，高鑫形容過程中「機械重複的動作，胳膊已經不是我的了」。相中亦可見，眾人穿起全套保護裝備，神情認真地處理每個口罩，連最後的大合照也因戴着口罩不能露面，看來非常嚴謹。

帖文一出網民紛紛讚好，一日便獲逾3.2萬個留言，甚至推上熱搜榜，「不佔公共資源還創造資源的好演員」、「這才是真正應該上熱搜的正能量啊」、「應該追星的是這類明星，而不是單純的臉好看的小白臉們」、「疫情期間默默做實事，這麼優秀的演員，即使人氣沒有那麼旺，也值得大家喜歡」。