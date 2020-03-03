曾於大邱公演　韓芭蕾舞者無視隔離令　偕女友遊日遭網民洗版鬧爆

新型冠狀病毒肺炎COVID-19（新冠肺炎，俗稱武漢肺炎）疫情於韓國極速擴散，總統文在寅下令所有政府部門全面戒備，同時要求所有曾到重災區大邱市的民眾居家隔離。曾參加韓國電視節目《Somebody》的芭蕾舞者羅大韓（나대한）早前跟隨韓國國立芭蕾舞團到大邱公演，但卻違反隔離令，偕女友到日本旅遊並甜蜜打卡，遭網民「洗版」炮轟，最終須關閉instagram帳戶及公開道歉。

韓國芭蕾舞者羅大韓因曾到大邱表演而被要求居家隔離，惟他未有遵守規定，偷偷與女友遊日，期間更打卡自爆引起爭議。（羅大韓ig圖片）

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因拍攝韓國真人騷節目《Somebody》而為人所知的羅大韓是當地著名芭蕾舞者，早前他隨韓國國立芭蕾舞團到大邱公演。受疫情影響，全團共130名舞者及工作人員均被列入居家隔離名單，於2月24至3月1 日須在家隔離，並按時向當局報告身體狀況。

不過羅大韓並無遵守隔離令，竟與女友偷偷到日本旅遊，更明目張膽地打卡放閃，惹起網民不滿，紛紛到其ig帳戶洗版怒罵，「暫時不去旅行難道會死嗎？」。驚覺闖禍的他事後急急刪除ig，並透過媒體道歉：「現在說什麼好像都不對，我感到非常抱歉。」

羅大韓事後急急刪除ig，並透過媒體道歉；他所屬的國立芭蕾舞團亦發聲明，就事件向公眾道歉。（舞團網頁截圖）

其後羅大韓所屬的國立芭蕾舞團亦發聲明，就事件向公眾道歉，表示「在全國陷入混亂的氛圍時，還因為不好的事情造成國民的困擾，真的很抱歉。」舞團又指，羅大韓犯下的錯令他們感到相當慚愧，強調會嚴厲懲處違反規定的團員。