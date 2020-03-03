新冠肺炎 |美國人囤水囤廁紙　Costco經理：他們覺得世界末日來了

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情在美國持續，當地已出現6宗死亡病例，華盛頓州更宣布進入緊急狀態。疫情令美國市民開始搶購物資，包括加州、紐約，甚至是夏威夷都有搶購潮，連鎖大賣場Costco（好士多）的紙巾、水、濕紙巾和食物都被大掃特掃，有員工透露，他們午後放出48個貨板的瓶裝水出來，結果10分鐘被搶光，分店經理形容，市民在店內恐懼性搶購得非常可怕，「他們覺得世界末日快來了」。

Costco店員指，廁紙、水、濕紙巾、米和食物都是搶購目標。（Reddit圖片）

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搶紙巾、搶糧情況相繼在香港、日本出現，現在輪到美國，華盛頓州3月2日再出現4個死亡病例，當局宣布進入緊急狀態，令不少市民擔心將來無法外出，要在家中囤廁紙之餘，更要囤糧囤水囤消毒濕紙巾。

「盲搶炎」重災區布魯克林一間分店，該分店經理接受外媒訪問時稱，肺炎病毒令顧客異常恐慌，「他們覺得世界末日快來了」，但他為人相信老實，市民瘋搶為他們帶來更多生意，他預計周日有超過100萬美元的營業額。

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做到死的其實是一班理貨員，有員工說他們整天都在不停補滿瓶裝水的貨架，市民在一旁靜靜的排隊，一輪到他們時就拼命搶水，試過午後時間拿出了整整48個貨板的瓶裝水，結果在10分鐘內全被掃清。員工們預料去到周六情況會更差，因為人人都怕新型冠狀病毒。同樣情況在南加州、夏威夷、紐約及西雅圖等地都一樣，各區分店職員都要每隔數小時就要重新補一次貨。

【美國Costco搶購潮】有店員指曾在午後補上48板瓶裝水，但10分鐘就被掃光。（Twitter圖片）

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連日來許多美國網民在Twitter及美國討論區「Reddit」討論瘋搶照片，Twitter上出現了「#CostcoPanicBuying 」的標籤，紀錄市民瘋搶的照片。即使洛杉磯公共衛生部門網站已列明，市民準備幾天份量的水和食物已經足夠，但亦難以為搶購潮降溫，Reddit網民稱Costco內現時只剩下光光的貨架，人們不停裝滿手推車，「這完全是無政府狀態」，又有人提到Costco的廁紙竟然被搶空「是30年來未曾出現的情況」。

Costco股價周一隨美股大漲近一成，有分析師認為搶購潮有望為Costco帶來實質性收益，但上周末市民已經大量圈貨，可能導致未來的銷售需求放緩。