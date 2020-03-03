新冠肺炎 |新加坡青年倫敦街頭被圍毆：你的病毒不要進入我的國家

新冠肺炎COVID-19 （俗稱武漢肺炎）疫情持續肆虐，新型冠狀病毒在湖北武漢爆發，不少外國人擔心華人以至亞洲人帶有病毒，加劇歧視情況。一名在英國留學的新加坡男生在網上發文表示，上周他在倫敦牛津街（Oxford Street）被數名青年圍毆，更罵他是「Coronavirus」（冠狀病毒）。

Jonathan Mok的左眼被打到腫了一塊，亦有流鼻血，連下巴都有血迹。（Jonathan Mok fb圖片）

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該名新加坡男生Jonathan Mok在facebook發文，圖片中可見他的左眼被打到腫了一塊，亦流鼻血，連下巴都有血迹，傷勢不輕。Jonathan指，上月23日晚上9時左右，他在人來人往、非常繁忙的牛津街遭到襲擊，當時一班青年盯着他，並在經過他身邊時說了一些話，聽到有關新冠肺炎一詞。Jonathan轉身一看，他們是3、4個年輕男子和一名女子，都比他高一個頭。

對方突然向Jonathan揮拳，又有人試圖踢他，並對他說一些種族歧視的語言，Jonathan嘗試自衛但沒太大作用，打他的男子更說：「我不想讓你的病毒進入我的國家！」（I don’t want your coronavirus in my country.）直至警察到場，青年馬上跑走。Jonathan其後到醫院治療，醫生表示有輕微骨折，可能需要做手術修正。

Jonathan其後到醫院治療，醫生表示有輕微骨折，可能需要做手術修正。（Jonathan Mok fb圖片）

Jonathan直指，種族主義是基於愚蠢和無知，「如果一個新加坡人其父親是英國人而母親是中國人，他到底是中國人還是英國人？」。種族主義者不斷找藉口發泄他們的仇恨，新冠病毒就是他們的新藉口，「多年來，種族主義改變它的形式和形態，在這次COVID-19危機，種族主義再次抬頭」。

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