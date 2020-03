新冠肺炎 |新加坡青年倫敦街頭被圍毆：你的病毒不要進入我的國家

新冠肺炎COVID-19 (俗稱武漢肺炎)疫情持續肆虐,新型冠狀病毒在湖北武漢爆發,不少外國人擔心華人以至亞洲人帶有病毒,加劇歧視情況。一名在英國留學的新加坡男生在網上發文表示,上周他在倫敦牛津街(Oxford Street)被數名青年圍毆,更罵他是「Coronavirus」(冠狀病毒)。

Jonathan Mok的左眼被打到腫了一塊,亦有流鼻血,連下巴都有血迹。(Jonathan Mok fb圖片)

該名新加坡男生Jonathan Mok在facebook發文,圖片中可見他的左眼被打到腫了一塊,亦流鼻血,連下巴都有血迹,傷勢不輕。Jonathan指,上月23日晚上9時左右,他在人來人往、非常繁忙的牛津街遭到襲擊,當時一班青年盯着他,並在經過他身邊時說了一些話,聽到有關新冠肺炎一詞。Jonathan轉身一看,他們是3、4個年輕男子和一名女子,都比他高一個頭。

對方突然向Jonathan揮拳,又有人試圖踢他,並對他說一些種族歧視的語言,Jonathan嘗試自衛但沒太大作用,打他的男子更說:「我不想讓你的病毒進入我的國家!」(I don’t want your coronavirus in my country.)直至警察到場,青年馬上跑走。Jonathan其後到醫院治療,醫生表示有輕微骨折,可能需要做手術修正。

Jonathan其後到醫院治療,醫生表示有輕微骨折,可能需要做手術修正。(Jonathan Mok fb圖片)

Jonathan直指,種族主義是基於愚蠢和無知,「如果一個新加坡人其父親是英國人而母親是中國人,他到底是中國人還是英國人?」。種族主義者不斷找藉口發泄他們的仇恨,新冠病毒就是他們的新藉口,「多年來,種族主義改變它的形式和形態,在這次COVID-19危機,種族主義再次抬頭」。

