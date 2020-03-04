新冠肺炎 |澳洲禁直接入境　中國留學生繞道杜拜過冷河　回澳確診

澳洲在大量中國留學生，由於新型冠狀病毒COVID-19 （俗稱武漢肺炎）疫情，禁止所有在過去 14 天內待過中國內地的非澳籍或永居簽證持有者入境澳洲，一些中國留學生為了回去澳洲繼續學業，想盡辦法經第三國入境，卻造成漏洞，一名經杜拜去澳洲的中國留學生確診新冠肺炎，是昆士蘭確診的第10個人。

該名20歲的男子為昆士蘭大學學生。（資料圖片）

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當地政府公布，該名20歲的男子為昆士蘭大學學生，他在沒有監督的情況下在迪拜逗留了至少14天，並在2月23日進入澳洲，兩日後出現病徵，目前在皇家布里斯班婦女醫院（Royal Brisbane and Women’s Hospital）隔離，情況穩定。

男子住在圖旺（Toowong），鄰近昆士蘭大學，當局相信他沒有參加過昆士蘭大學的講座，而男子的室友正被隔離，但現時沒有任何病徵，懷疑男子是在杜拜的兩個星期內感染病毒。

由於澳州的入境禁令，中國留學生都要先在第三國隔離，再飛往澳洲，不過不少留學生在第三國根本沒有自我隔離，相反他們出外用餐、購物、觀光等等。

昆士蘭州至今共有11宗新冠肺炎病例，其中包括三名來自鑽石公主郵輪的人員，確診個案中8人已出院，留院63歲婦女則情況穩定。

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