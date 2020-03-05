新冠肺炎丨內地CS自製紙杯傳聲筒　同客戶保持2米距離防傳染

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新型冠狀病毒COVID-19 （俗稱武漢肺炎）疫情影響下，人人注重衛生，日常接觸也可免則免。不過一眾任職服務業的打工仔為保飯碗仍要工作，有內地企業的客戶服務員就想到非常聰明的方法，以充滿童年回憶的紙杯傳聲筒與客戶溝通，實行「零接觸辦工」，保障自己及客人。

有內地企業的客戶服務員自製兩個小法寶，避免直接與客人接觸，同時又可順利完成工作。（梨視頻截圖）

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新冠肺炎疫情下，各行各業近日都陸續回復正常運作，陝西銅川有電訊企業的前線客戶服務員為了減低受感染的機會，想到以old school又充滿童年回憶的方法，以舊紙盒、紙杯、棉繩及鐵線等材料製作「紙杯傳聲筒」及「傳遞盒」，實行「零接觸辦工」。

每當客人來到時，只須坐於職員前面約2米外的座位，以傳聲筒與職員溝通，而處理文件或繳費時則可使用以鐵線接駁的傳遞盒，減少直接面對面對話及身體接觸。職員稱，自疫情爆發以來一直緊守崗位從未停業，為了保障衛生，會為每位客人更換專屬的紙杯。

職員稱，為了保障衛生，會為每位客人更換專屬的紙杯。（梨視頻截圖）

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職員續指，採用這兩個法寶後，每日約150名到店的客人中，約有三分二能夠受惠。不少客人都對企業的「零接觸辦工」方法讚好，認為能保障職員及客戶的安全，是負責任的做法。

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