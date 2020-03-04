新冠肺炎丨老伯瞄準甜品舖鐵閘手柄吐痰播毒　街坊：10日內吐幾次

新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）令港人衛生意識極速提高，人人罩不離口常常洗手，但即使經過沙士（SARS）洗禮，仍有人於非常時期刻意「播毒」。一間位於長沙灣甜品店日前於facebook專頁發文，指一名疑為「慣犯」的長者多次向店舖鐵閘的手把吐痰，狠批行為缺德，影片引起街坊熱議。

長沙灣一甜品店日前上載閉路電視片段，指一名老伯常常於店門鐵閘吐痰，狠批行為缺德。（片段截圖）

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甜品店周一於fb專頁上載一段長約半分鐘的閉路電視影片，片中的時間顯示為上周六（2月29日）清晨，可見一名沒有戴口罩的老伯走近仍未開舖的甜品店，突然向鐵閘的閘門手把「放飛劍」，再施施然離開。

店方於帖文指，片中老伯相信於該區居住或任職保安，直指他多次向店舖閘門吐痰行為非常缺德，「簡直係將『廢老』完美演繹出嚟！」，故安裝閉路電視「緝兇」，「老細想搵佢傾下偈」。

帖文一出即引來大批街坊討論，有知情網民留言稱，老伯播毒行為相當頻密，「十日入面已經吐咗幾次，隔日就過嚟吐痰，然後老闆為咗呢件事先裝門口CCTV，一裝完就捉到條廢老，你話佢吐得幾密」，她又質疑老伯是刻意播毒，「吐正個開鎖位，唔係隨意，係特登㗎」。

不少網民看過影片均感憤怒，直斥「乜嘢人嚟㗎？咁都做得出嘅」、「不知所謂」、「咁賤格，個口小心爛」。亦有網民認為現時店方已「鎖定目標」，相信要追究也不難，「佢有既定時間出現」、「Print佢張相出嚟貼門口啦」、「將佢吐痰的相印成海報貼閘到，除咗讓世界認識他之外，也讓他下次吐痰吐在自己面上」。

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