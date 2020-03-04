新冠肺炎 |網傳新天地教會韓藝人信徒名單　《鬼怪》男神都關事？

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情在韓國大爆發，被指是爆發源頭的新天地教會，一直遭外界質疑是邪教，教主李萬熙公開下跪道歉。新天地教會在韓國擁逾20萬信徒，被爆曾教信徒拒接政府電話、隱瞞信徒身份等，惹來全國炮轟，日前網上再流傳一份藝人信徒名單，包括韓劇《鬼怪》男星李棟旭及女歌手Ivy，惟二人馬上否認，李棟旭的經理人公司更會採取法律行動。

網上傳出新天地教會韓國藝人信徒名單，上面有《鬼怪》男星李棟旭。（「leedongwook_official」IG圖片)

網上傳出新天地教會韓國藝人信徒名單，上面有歌手Iyv。（「greentee.park」IG圖片）

二人相繼否認消息，李棟旭經理人公司「King Kong」透過IG發聲明，會採取法律行動。（「kkbyss」IG圖片）

漏報信徒、聚會不戴口罩、中招是因為信仰不堅定等，關於新天地教會的種種消息都令韓國民眾譁然。被指為疫情源頭的新天地教會，即使教主3月2日在記者會下跪道歉，亦難平息民怒，及後再傳出一份藝人信徒名單，包括了韓星李棟旭及Ivy，若真的與該教會有關，隨時變星途危機。

李棟旭的經理人公司「King Kong」透過IG發聲明，稱有人發布關於旗下藝人與某宗教有關的虛假事實，將對「失實謠言、誹謗及損害名譽的行為」採取法律行動，並會繼續監測網上損害他們藝人的假消息。

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Ivy亦在IG上回應傳言，笑指在這種時候總有流言傳出，「真的荒謬到笑不出聲，請大家小心謠言，在這個被虛假主導的世界上。」

（綜合）