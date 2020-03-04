【新冠肺炎】無口罩華人加拿大超市搶米　半個人高貨架兩分鐘見底

新型冠狀病毒肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）在全球肆虐，隨着確診個案增加，多個國家或地區都出現超市搶物資的情況。繼美國澳洲後，不少華人聚居的加拿大近日亦出現超市搶貨情況，網民直擊華人超市中疊起達半個人高的米架，不足2分鐘被搶光，另有超市運米店員未停定已被「截劫」，不過網傳片段中，搶購的華人個個無戴口罩，有網民質疑為何怕無物資卻不怕中招。

搶米無罩華人，2分鐘極速清貨架！

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前電台DJ曾智華在FB分享短片，指「搶米瘟疫」剛降落到加拿大，片中相信是一間當地華人開設的超市，一班無口罩華人嚴陣以待等店員推出約三分二個成人身高的米架，一放好顧客即爭相撲前搶購，你搬我又搬，不出兩分鐘近百包大米已被搶空，十分誇張，搶購者九成九都是華人，未見外國人加入其中。

另有網民在FB群組「加拿大香港人」中分享當地搶米片段，店員手推車拿出米包，中途已被截停，人人爭搶極為混亂，不用去貨架已被搬空，搶購者亦都全是無口罩華人。

運米店員被攔途截劫極無奈！

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加拿大COSTCO超熱鬧，不止華人，外國人也開始加入搶購行列。（加拿大香港人FB圖片）

事實上不止搶米，加拿大一如早前的香港，連日來超市都異常熱鬧，米以外即食麵、廁紙、罐頭、食水等都成為搶購目標，有網民張貼Metrotown大統華超市即食麵貨架空無一物的情況，抱怨政府知道叫大家小心疫情，卻不願封關，竟連關口驗體溫也沒有做到足。附近的Costco超市一樣人頭湧湧，華人面孔以外，外國人也一樣加入搶購行列。