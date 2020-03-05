新冠肺炎│韓國人為買口罩捱凍8小時　零下5度圍Costco通宵排隊

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，直至3月5日韓國新增438宗確診病例，全國累計確診升至5766宗，為怕中招大批市民排隊買口罩，更有人冒着零下5度的嚴寒天氣，通宵排隊8個小時，只為了買到一盒口罩。

在一山市分店外更一度有700人排隊。（연합뉴스圖片）

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韓國Costco 多間分店周四（5日）發售500多盒口罩，在京畿道高陽市、義正市和永仁市引來大批市民圍繞在超市外通宵排隊，人們在超市結束前晚上8時已開始排隊，到晚上10點增已加到100多人。

人們在超市結束前晚上8時已開始排隊，到晚上10點增已加到100多人。（연합뉴스圖片）

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在一山市分店外更一度有700人排隊，由於當地天氣非常寒冷，只有零下5度左右，人們都穿上厚厚的羽絨，戴上帽子，甚至帶上毯子、便攜式取暖設備和暖手器。直至凌晨3點超市提前派籌，成功拿到籌在早上10點至下午1點可以入內購買口罩。

排隊的51歲權先生表示，在一個寒冷的冬夜，有700多名市民排隊購買口罩，這是一個非常可悲的現實，「只有沮喪的公民整夜排隊，有些人在寒冬中等了幾個小時，可能因此染上感冒」。

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